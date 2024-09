El dengue y la importancia del descacharrado: "Es responsabilidad nuestra, el Estado no puede entrar a fumigar a cada casa"

AUDIO.- La médica infectóloga Silvia González Ayala reiteró que lo más importante para frenar la propagación del mosquito transmisor está en la educación. "No basta con brindar información. Hay que educar, porque cuando estamos educados cambiamos de hábitos", subrayó.

A pocos meses de la llegada del verano, ya se empieza a hablar de dengue y cómo prevenirlo, ante lo que, según advierten los especialistas, será otra temporada estival con los mosquitos como protagonistas.

En ese marco, la reconocida médica infectóloga Silvia González Ayala recordó la importancia del descacharrado a diario para evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad.

Se sabe que al descartar objetos como baldes, palanganas, botellas, juguetes o cualquier otro recipiente que pueda acumular agua, se evita tener criaderos del mosquito Aedes Aegypti en la propia vivienda y alrededores. "El tema dengue debería ser un tema instalado en la educación de la comunidad para trabajar en las acciones de prevención que tiene que abordar cada persona en su casa, porque el mosquito está con nosotros. Lo criamos en nuestras casas, es como una mascota con alas", expresó la médica en diálogo con La Redonda 100.3.

Al respecto, agregó que "en algunas provincias del norte argentino los casos continuaron registrándose, incluso, durante el invierno, lo que demuestra que al menos en esas regiones, el dengue está instalado y es una enfermedad endémica más".

Sobre las acciones que considera indispensables para paliar la situación, González Ayala enfatizó que "el Estado debería tener programas preventivos y, en ese sentido, lo principal es la educación continua. No basta con brindar información. Hay que educar, porque cuando estamos educados cambiamos de hábitos, y una vez a la semana todas las personas revisaríamos nuestros domicilios para ver si hay reservorios de agua estancada y eliminarlos. El Estado no puede venir a trabajar a mi casa. Las fumigaciones, que solo matan el 60% de los mosquitos adultos, no llegan al fondo de cada casa, así que ese lugar sigue siendo mi problema".

La entrevista completa, en el audio adjunto: