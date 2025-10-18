Este domingo... ¡Estudiantes - Gimnasia!

09 Hs.- La Previa del Clásico - Con Facundo Aché y Benjamín Citerio. 11 Hs.- El Equipo Deportivo - Con Martín Mendinueta y Federico Serra13 Hs.- La SuperTransmi - Relata: Hernán Castro Balbi - Comenta Martín Ortíz

Llegó el día. Estudiantes y Gimnasia vuelven a verse las caras este domingo desde las 15 en el Estadio UNO, por la edición número 171 del clásico platense. El partido corresponde a la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, Facundo Tello es el encargado de impartir justicia, secundado por Hernán Mastrángelo desde el VAR.

Además, televisa TNT Sports y se puede seguir la programación desde las 9 de la mañana en La Redonda 100.3.

Si bien desde hace un tiempo hasta hoy Estudiantes se encuentra arriba en el historial, los últimos clásicos arrojaron una gran paridad, ya que de los últimos cinco partidos, el Pincha sumó un triunfo al igual que el Lobo y los tres partidos restantes fueron igualdades. Como el último que se disputó, que fue en el pasado abril cuando igualaron 1-1 en el Estadio del Bosque, con los goles de Lucas Castro y Luciano Giménez.

Por su parte, el 27 de julio del año pasado, fue el último partido que se jugó en el Estadio UNO, (lugar que este domingo albergará el clásico). Esa tarde los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez triunfaron 4-1 ante su eterno rival.

Una vez más, los dos equipos no llegan en su mejor momento a este partido, aunque con dos panoramas totalmente diferentes, pero como se dice en el ambiente del fútbol, “los clásicos se juegan de otra manera”. Por eso es que esta tarde hay muchas cosas en juego. Además del honor, los puntos son vitales, ya que por un lado está en cuestión la permanencia en la categoría. Aunque también la chance de ingresar a los playoff, con un triunfo y esperando algunos resultados.

Mientras que por el otro lado, está la clasificación a copas internacionales del próximo año. A parte de la posibilidad de Estudiantes de liderar la primera Zona, para llegar a las últimas fechas del actual campeonato sin problemas para acceder a la siguiente instancia del certamen.