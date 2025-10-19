Eduardo Domínguez, tras la victoria clásica: "Tuvimos el control del partido y golpeamos en los momentos justos"

AUDIO.- "Lo importante era ganar y el equipo hizo los méritos para hacerlo. Claro que estamos felices", afirmó el entrenador de Estudiantes tras la victoria por 2 a 0.

Tras el triunfo en el clásico platense por 2 a 0, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, analizó el rendimiento del equipo en una jornada que volvió a teñir de rojo y blanco a la Ciudad.

“El partido se dio como creíamos, que iba a depender de nosotros, de nuestra personalidad. Por momentos nos salió y por momentos no, pero en el balance general el jugador interpretó bien los momentos del partido y golpeamos en los momentos justos”, aseguró el técnico, valorando la madurez del grupo.

Sobre la figura de Edwuin Cetré, autor del gol decisivo, Domínguez explicó: “Elegimos a Edwuin por su personalidad. Teníamos muchos jóvenes en el equipo. Nos dio esa cuota de gol que tanto buscamos”.

El entrenador destacó la importancia del triunfo tanto en lo futbolístico como en lo emocional: “Estamos muy contentos, es ganar el clásico, tener la felicidad de nuestros hinchas. Fuimos de menor a mayor, pero constantemente tuvimos el control del partido. En un momento entramos en lo que propuso el rival, por suerte lo pudimos abrir al final. Tuvimos posibilidades para aumentar el marcador, pero lo importante era ganar”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: