Llega Morder, la primera gran competencia hamburguesera de La Plata

Llega la primera edición de Festival Morder, un encuentro donde se elegirá la mejor hamburguesa de La Plata. La cita es el domingo 2 de noviembre, desde las 12, en la tribuna central del Hipódromo.

El festival se presenta como "la primera gran competencia hamburguesera de La Plata. Un festival creado por y para platenses".

En diálogo con la radio La Redonda 100.3, Juan Pedro Contreras, dueño de Gule Burguer, una de las firmas organizadoras, contó que "se trata de la primera edición platense de este Festival, que ya se hace en otras ciudades, como Capital Federal, Rosario y Montevideo".

Respecto de la competencia, dijo que participan diez hamburgueserías originarias de La Plata, todas con una identidad local muy marcada. "Cada una de las firmas va a presentar su hamburguesa competidora, que es la que la gente va a degustar durante toda la jornada, para luego votar su preferida".

¿Cómo funcionará el Festival?. La entrada al predio es gratuita aunque con inscripción previa. Para votar será necesario un ticket (se puede elegir entre tres disponibles).

Los tickets de preventa ofrecen distintas experiencias, según informaron los organizadores: