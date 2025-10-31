Hernán Reyes, sobre el escenario político post electoral: "Es lógico que Milei quiera avanzar rápido con las reformas"

AUDIO.- El consultor y analista político afirmó que tras la sorpresiva y contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el camino parece despejado para que el Gobierno pueda implementar las reformas estructurales que impulsa.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con los gobernadores de 20 de las 24 provincias argentinas para avanzar en la aprobación del Presupuesto y en los proyectos de reformas laborales y tributarias.

Es que, tras su victoria en las legislativas de medio término, parece que ahora sí el oficialismo tiene el camino allanado para imponer las reformas que venía anticipando.

Al menos así lo analizó este viernes el consultor especializado en estudios de opinión pública Hernán Reyes, socio de la consultora Reyes Filadoro. "Me parece que hay que ser cautos y no caer en el exitismo. Aún estamos muy cerca de las elecciones del domingo pasado, donde el Gobierno salió muy fortalecido. Es cierto que fue un resultado inesperado, incluso yo no anticipé una victoria tan grande del oficialismo. Por eso digo que es necesaria la cautela. Uno a veces reacciona muy rápido ante las cosas, en este país todo es muy dinámico y suceden cosas todo el tiempo".



Avanzando en el análisis post elecciones, sostuvo que "es lógico que el Gobierno quiera aprovechar el impulso y avanzar lo antes posible con reformas, como la tributaria o la laboral, porque va a tener una representación mucho más grande en el Congreso, que le va a permitir tener quorum propio, probablemente. Además, los gobernadores se van a ver presionados a apoyar al Gobierno, más que en otros momentos. Quizá el año que viene el contexto ya sea otro. No lo sabemos, pero sí sabemos que, hoy por hoy, la situación es muy favorable para el oficialismo, no solo por lo político a nivel nacional sino porque además cuenta con el respaldo de Estados Unidos".



Precisamente, sobre el apoyo de Donald Trump a la gestión libertaria, Reyes expresó que "es algo que no tiene precedentes en la Argentina. El alineamiento de Milei con la Casa Blanca ni siquiera es comparable con el que tuvo, en su momento, Menem con Estados Unidos. Y eso le da tranquilidad en el orden financiero".

Por otra parte, Reyes manifestó que, hasta ahora, la ciudadanía no ha visto beneficios de las políticas implementadas por el Presidente y quizá por eso la apuesta pase por las reformas ya anticipadas. "Los votantes de la Libertad Avanza venían sosteniendo que el Gobierno necesitaba más tiempo, que aún es temprano para sacarle la mano a una gestión que vino a hacer cambios estructurales. Pero ahora que ratificaron el apoyo que Milei necesitaba, esperan que eso redunde en resultados positivos en su vida cotidiana".

La entrevista completa, en el audio adjunto: