Estudiantes empató 1 a 1 con Barracas, en un partido caliente por polémicos fallos arbitrales

VIDEO.- El Pincha arrancó ganando con un gol de Guido Carrillo, pero Jhonatan Candia estableció la igualdad para el Guapo, en una jugaba en la que los albirrojos reclamaron falta de Bruera. También fue discutida la decisión de Nazareno Arasa de anular un gol de Palacios.

Todo Estudiantes terminó indignado con el trabajo complementario del árbitro Nazareno Arasa con los colaboradores del VAR. El resultado final fue empate 1 a 1 con Barracas Central, pero lo que quedó en el ambiente fue una sospecha grande sobre el desempeño de la multitudinaria estructura arbitral.

El gol convalidado en la igualdad del huésped y, todavía más, la anulación de lo que era la segunda conquista albirroja por intermedio de Palacios, dejaron en el ambiente una sensación de injusticia imposible de soslayar.