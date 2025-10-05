Estudiantes empató 1 a 1 con Barracas, en un partido caliente por polémicos fallos arbitrales

Todo Estudiantes terminó indignado con el trabajo complementario del árbitro Nazareno Arasa con los colaboradores del VAR. El resultado final fue empate 1 a 1 con Barracas Central, pero lo que quedó en el ambiente fue una sospecha grande sobre el desempeño de la multitudinaria estructura arbitral.
El gol convalidado en la igualdad del huésped y, todavía más, la anulación de lo que era la segunda conquista albirroja por intermedio de Palacios, dejaron en el ambiente una sensación de injusticia imposible de soslayar.
Para comentar suscribite haciendo click aquí