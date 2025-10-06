Eduardo Domínguez evitó hablar del árbitro Nazareno Arasa: "Siento tristeza"

AUDIO.- Luego del empate, el DT de Estudiantes no se involucró y elogió a sus jugadores. "Lo único que yo puedo hacer es volver a trabajar el martes y mejorar lo que haya por mejorar. En lo demás, no tenemos influencia", afirmó.

Luego del empate 1-1 ante Barracas Central, el entrenador de Estudiantes habló en conferencia de prensa, donde remarcó su “tristeza” por lo sucedido con relación al arbitraje, aunque no dio nombre de los responsables ni pisó el acelerador. Además, también destacó el desempeño del equipo, y las ganas por querer revertir la situación que les toca afrontar.

En cuanto al penoso y polémico arbitraje de Nazareno Arasa, el DT marcó su enojó, y también habló de la charla que mantuvieron una vez finalizado el encuentro: “Se lo dije al árbitro, si él estaba tranquilo después de lo que pasó, y si iba a poder dormir tranquilo. Estoy triste y me voy muy mal”.

Siguiendo esta línea, también agregó: “No es normal como terminó el Estadio, pero no lo digo solamente por Estudiantes, sino sea el equipo que sea. Está mal normalizar esta situaciones”, haciendo referencia al enojo de los hinchas contra los colegiados y otros nombres fuertes del fútbol nacional.

A su vez, añadió: “Nosotros no podemos influir en otras situaciones (polémicas arbitrales), si ellos lo vieron así está bien. No se como lo vieron ustedes desde afuera (periodistas) con las transmisiones. El problema es que siempre cargan contra mi”. Con relación a su responsabilidad sostuvo. “Nosotros somos los que tenemos que preparar al equipo para ganar, los que tienen que hablar son ustedes (periodistas). Yo soy el que tengo que potenciar a los jugadores, y explicar lo que pasó en el juego”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: