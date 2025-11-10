Gimnasia, en su mejor partido en el año, venció a Vélez por 2 a 0 en el Bosque

VIDEO. Con un gol de Marcelo "Chelo" Torres en el primer tiempo y otro de Jeremías Merlo en el complemento, el Lobo se impuso al Fortín de Guillermo Barros Schelotto en su último partido como local del campeonato.

Por primera vez en el año, los hinchas mens sana se fueron felices del Bosque. Si la victoria de Atlético Tucumán sobre Godoy Cruz le había brindado el alivio de la salvación, el rendimiento en el triunfo sobre Vélez le dibujó una sonrisa en la cara a la gente tripera, cansada de pelear solamente por la permanencia.

No solo fue una buena actuación y una victoria justa, sino que además tuvo pasajes de muy buen juego -especialmente en el primer tiempoy rendimientos individuales importantes que ayudaron a sumar estos tres puntos tan valiosos. Marcelo Torres, Enzo Martínez, Bautista Merlini, entre otros, tuvieron buenas actuaciones. Y Nicolás Barros Schelotto jugó su mejor partido desde el debut nada menos que ante los ojos de su padre, entrenador rival que “sufrió” la elegancia de su hijo en la mitad de la cancha del Lobo.

Sin el peso de la lucha por no descender, Gimnasia pudo mostrar en el inicio del partido una imagen similar a la exhibida en el Monumental en la victoria clave ante River. Con buena presión en la mitad del campo, el local recuperó unas cuantas pelotas pero los avances no prosperaron. En cambio, Maher Carrizo tuvo una clara pero agarró la pelota de abajo y el remate se fue desviado. Vélez encontró espacios y logró desordenar al Lobo en base a la movilidad de sus hombres de ataque.

El Tripero respondió con un buen centro de Silva que Torres remató de aire, en una buena llegada del equipo de Fernando Zaniratto. Enseguida, Gimnasia tuvo otra buena chance, con una pelota profunda que metió Bautista Merlini y Manuel Panaro no alcanzó a puntear. Respondió el Fortín con un disparo de Aliendro que rozó el travesaño.

El Lobo logró que el partido se juegue a su ritmo, con mucha intensidad en la mitad de la cancha que le quitó manejo del balón a la visita. Luego de un par de tiros libres de Nicolás Barros Schelotto que no pasaron a mayores, Manuel Panaro tuvo el primero pero Marchiori le ahogó el grito de gol.

Gol que llegó en forma de golazo para el Lobo. Fue una buena acción colectiva que derivó en un centro de Pintado desde la derecha, por el sector opuesto bajó la pelota Piedrahíta y, como venía, Marcelo Torres sacó un disparo bárbaro que dejó sin chances a Tomás Marchiori para poner la historia 1 a 0.

Un buen centro de Nicolás Barros Schelotto le dio la chance del segundo a Renzo Giampaoli que anticipó muy bien de cabeza y obligó a una gran atajada de Marchiori. Gimnasia se hizo dueño del partido porque no solo minimizó la técnica de los jugadores visitantes sino que generó situaciones frente al arco rival.

Marcelo Torres, el gran hallazgo tripero del semestre, estuvo cerca del segundo. Corrió una pelota larga, movió con el cuerpo a Quirós, enganchó y Tomás Marchiori le ganó y se quedó con la pelota.

En el inicio del complemento, otra vez Marcelo Torres inquietó a la defensa de Vélez. Ganador del duelo con Quirós, se le quedó atrás una pelota y no pudo rematar bien en otra ocasión. Sin embargo, se recuperó algo la visita, que con algo de fútbol pudo acercarse al área de Nelson Insfrán.

El Mono hizo fácil una pelota difícil al tapar un remate alto de Pizzini que el arquero pudo atenazar. El Fortín apretó a Gimnasia, hubo un cabezazo de Aliendro y entre Insfrán y el palo le dijeron no al empate de Vélez.

Jeremías Merlo entró por Panaro y en la primera que tuvo inventó una jugada bárbara por derecha que nadie alcanzó a conectar al arco, pero que llevó zozobra al área visitante en plena búsqueda del empate.

Tanto fue Vélez que Gimnasia lo embocó de contra. Recuperó la pelota en la mitad de la cancha, condujo Piedrahíta que aguantó a pesar de la infracción, abrió a Jeremías Merlo y el pibe avanzó, gambeteó al arquero y definió sin problemas para poner el 2 a 0.

Con el segundo tanto, el Lobo casi liquidó el partido. Incluso, podría haber llegado el tercero, porque Hurtado lo hizo con un gran cabezazo, pero en posición adelantada. Y en tiempo de descuento, un remate de Lucas Castro desde la puerta del área se desvió en Silvero y casi se mete de emboquillada, pero Marchiori alcanzó a desviar al córner. Y no hubo tiempo para más, solo para un pueblo que se fue feliz del Bosque.