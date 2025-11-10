Estudiantes perdió con Tigre por 1 a 0 y se le esfumaron las chances de clasificar a la Copa Sudamericana

VIDEO.- En el primer tiempo, el Pincha sufrió la expulsión de Guido Carrillo. La derrota en Victoria lo alejó definitivamente de la competencia internacional. Ahora solo le queda ganar el Torneo Clausura para poder llegar a la Libertadores.

Estudiantes cayó 1-0 ante Tigre, en Victoria, y le dijo adiós a la chance de competir internacionalmente el próximo año, a través de la Tabla Anual. Ahora, dependerá de su destino en el actual Clausura si es que pretende llegar a la Libertadores. En cuanto a lo que respecta al encuentro, el Pincha salió con la presión y la obligación de ganar.

Con la cabeza puesta en su ubicación en la Tabla Anual, y el objetivo de acceder a puestos de copas internacionales del año que viene.

Además, el partido tenía un plus, que el Matador era un rival directo en la misma lucha, por lo cual, también jugaba con esa necesidad. A pesar de estos condimentos, los primeros minutos fueron de garra y empuje, con juego por las bandas y sin ideas punzantes por el carril del medio.

Sin embargo, el elenco albirrojo buscó ser protagonista con el colombiano Edwuin Cetré como artífice, además de espontaneidades de Cristian Medina. Aunque no generaron peligro para la valla local, salvo unos minutos de lucidez, pero que no fueron claros.

Por su parte, Tigre aprovechó las contras y usar a su favor las falencias defensivas de su rival le otorgaba, sobre todo con la dupla de marcadores centrales.

De esta forma, fue que los Azules del Norte se pusieron en ventaja a los 24 minutos, con una conexión entre Medina y Cabrera, que ingresaron sin inconvenientes al área, para que este último defina cruzado al ángulo superior izquierdo de Fernando Muslera.

Esta apertura en el marcador, en contra para Estudiantes fue un duro cachetazo del cual le costó reaccionar, ya que dejando afuera pelotas llovidas al área, el equipo no tuvo aproximaciones claras.

Y para colmo, en el ocaso de la primera mitad se quedó con un hombre de menos, y de los más importantes del Pincha como lo es Guido Carrillo, que fue expulsado con roja directa tras un codazo en la cara del magdalenense al defensor Joaquín Laso. De esta forma, el Pincha se quedaba con 10, y comenzaban las preocupaciones en el banco de relevos para Eduardo Domínguez, que no veía en su equipo respuestas para revertir el resultado.

Así, el equipo se fue al descanso de la peor manera posible.

HUBO SEÑALES DE REACCIÓN, PERO...

Por su parte, en el complemento el DT buscó señales entre los suplentes para plantear otro estilo de juego. Por eso se dieron las salidas de Santiago Ascacíbar (lesionado) y Alexis Castro para que ingresen Ezequiel Piovi y Mikel Amondarain. Cabe mencionar que el Ruso salió por una molestia, que le impidió desempeñarse correctamente, pese a la merma del rendimiento que viene teniendo en los últimos partidos.

Con estas modificaciones, el planteo del equipo fue otro, con sobrepoblación en el mediocampo, y sin referente de área tras la expulsión de Carrillo.

Aunque el colombiano intentó suplir ese rol, y hasta tuvo una oportunidad de gol que malogró. Siguiendo esta misma línea, Estudiantes se hizo dueño del balón, pero sin generar ideas que inquieten al rival. En este sentido, tuvo reiterativos fallos en el toque final, que les impidieron hacer un juego sencillo. Llegada la segunda media hora de partido, el Matador decidió cuidar el resultado y cubrir mejor la última línea.

Estudiantes intentó sacar provecho con esto para ir adelantando posiciones, y así fue que por momentos apretó a Tigre contra su arco. Tuvo remates al arco, como el de Cetré que el guardameta contuvo correctamente, o el del pibe Amondarain que remató desde la medialuna, para que su tiro se vaya unos metros por arriba del travesaño.

Estudiantes no pudo ante Tigre en el Coliseo de Victoria, reducto que le fue esquivo en el último tiempo. Y le dice adiós a su participación en la próxima Copa Sudamericana, por Tabla Anual, ya que justamente cayó ante uno de sus rivales directos.

A su vez, la derrota aparece en medio de un momento delicado, ya que se suma a la de la semana pasada ante Boca, y a las dudas en cuanto a la continuidad del entrenador una vez que finalice su contrato en diciembre.

Ahora, la única chance de que el Pincha vuelva a competir internacionalmente (Copa Libertadores) el próximo calendario será si se consagra campeón en el actual Clausura, pese a que aún no tiene asegurado un lugar en los playoff.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2025-11-10-3-6-29-desazon-albirroja-se-quedo-sin-copa-sudamericana-deportes