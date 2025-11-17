Informate con link dia
Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, y clasificó a octavos de final

VIDEO. El Lobo, que tenía que ganar para pasar a los playoff de Torneo Clausura, mostró efectividad y pudo resistir las llegadas del Calamar. Los tantos del partido disputado en Vicente López llegaron con Panaro y Marcelo Torres en el primer tiempo, y Franco Torres sobre el final del encuentro. En la próxima instancia, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto enfrentará en Santa Fe a Unión. 

