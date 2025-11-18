Fernando Zaniratto, tras conseguir la clasificación a los play-offs: "Estamos con ganas de más"

Tras el categórico triunfo de Gimnasia ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, el entrenador interino Fernando Zaniratto habló en conferencia de prensa, en donde dejó en claro que “el equipo va por todo”, y mostró su alegría por los resultados cosechados.
En este sentido, el DT añadió: “Estamos con ganas de más, nos metimos entre los 8 y era algo impensado hace catorce días atrás. Tenemos que poner los pies sobre la tierra, porque lo que viene va a ser mucho más difícil. Estamos acá y lo vamos a intentar. Vamos por lo que venga”.
Con relación a este cambió actitudinal del equipo, donde además sumó su tercera victoria al hilo, Lucho argumentó: “Nunca fue la actitud y después del clásico no cambiamos la actitud”, mientras que lo mezcló con su situación sentimental: “Me pongo feliz cuando las cosas salen. Los jugadores me están mostrando que los estoy eligiendo bien. Los que se encuentran en el banco hacen lo propio para sumar minutos”.
Siguiendo esta misma línea, volvió a tocar el tema de su continuidad una vez finalizada la temporada, donde otra vez, como instancias anteriores donde fue consultado, respondió: “Soñar soñada con estar acá, seguir en el cargo no depende de mi. Yo trato de hacer lo mejor entregándome al máximo. Los demás definirán si sigo o no”.
La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto:
