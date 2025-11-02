Pese al esfuerzo, Estudiantes se quedó con las manos vacías ante Boca

VIDEO.- Perdió por 2 a 1 en Uno, luego de haber asediado al Xeneixe durante gran parte del segundo tiempo. Los goles fueron anotados por Zeballos, Cetré y Merentiel, estos dos últimos de penal. La Copa Sudamericana, más lejos para el Pincha.

El Pincha mostrándose pulcro en el tejido de las jugadas y su huésped apostando por un ataque directo armaron una trama inicial del partido sumamente equilibrada.

La paridad comenzó a mutar en aburrimiento cerca del minuto 20, cuando nadie rompía la línea defensiva de su rival por falta de desequilibrio en el uno contra uno. Un tiro libre de Zeballos exigió a Muslera sobre su palo izquierdo a los 22 minutos.

Cristian Medina mostró intenciones de protagonismo al pedir siempre la pelota, pero no encontró las mejores asociaciones para llevar peligro al arco de Marchesín.

A los 46 minutos, Facundo Rodríguez agarró sostenidamente a Zeballos sobre la línea del área grande, lo hizo caer adentro y Rey Hilfer sancionó penal para Boca. Ejecutó el mismo Changuito Zeballos y la pelota rebotó en la base del palo derecho de Muslera.

Lo más emotivo del primer capítulo fue el penal que sancionó Rey Hilfer por falta de Rodríguez a Zeballos, pero el ejecutante estrelló su remate en la base del palo derecho de Muslera y se fueron al descanso empatando sin goles. El juego fue bastante aburrido por la falta de llegadas de peligro. Con el estadio UNO repleto, Estudiantes salió a buscar el triunfo que necesita pensando en cumplir la meta de clasificar a la Copa Sudamericana ante un Boca también obligado a pensar en grande desde su planteo estratégico.

Al minuto del complemento fue Tiago Palacios el que estuvo muy cerca de anotar el gol, pero se lo impidió el travesaño.

A los 4 minutos fue Zeballos el que se sacó la bronca por haber fallado el penal y lo hizo mediante un remate bajo, fuerte y cruzado que se incrustó por el segundo palo de un impotente Fernando Muslera. El gol de Boca resultó un impacto fuerte en la trama del partido. Estudiantes tardó en reaccionar.

Medina inventó una jugada personal que terminó en un penal de Marchesín sobre el ex Boca. Lo ejecutó Cetré a los 13 minutos picándola con suavidad y engañando al arquero de Boca para poner el 1 a 1.

Eric Meza y Gabriel Neves fueron los cambios que definió Domínguez por Gómez y Amondarain en el minuto 18.

A los 34 minutos, Palacios tuvo una gran repentización y de taco conectó en el borde del área chica. El balón se fue apenas arriba del travesaño en una llegada muy clara del Pincha. Y un minuto después otro cabezazo de Núñez se fue cerca del palo derecho.

A los 42 minutos, a instancias del VAR, fue expulsado Gabriel Neves tras una dura infracción a Ander Herrera y no hubo protestas. Fabricio Pérez ingresó por Tiago Palacios y Ezequiel Piovi por Edwuin Cetré fueron los cambios que hizo Domínguez luego de perder al mediocampista. El último cambio fue Joaquín Tobio Burgos por Medina ya en tiempo adicionado.

En el minuto 49, Fabricio Pérez embistió desde atrás a Herrera y Rey Hilfer sancionó penal. Lo ejecutó Merentiel y así puso a Boca arriba 2 a 1 en el minuto 51,