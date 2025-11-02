Domínguez, tras la derrota, le apuntó al arbitraje: "Los dos penales fueron dudosos"

AUDIO.- "Si esos son penales, las que no nos cobraron a nosotros también lo eran", dijo el director técnico de Estudiantes en la conferencia de prensa post partido.

Estudiantes cayó en UNO frente a Boca por 2 a 1 y Eduardo Domínguez, en conferencia de prensa, apuntó contra el arbitraje. El DT pincharrata también hizo un análisis sobre los cambios y el rendimiento del equipo.

Para Domínguez, lo que queda es “la sensación de bronca”. “Los dos penales fueron muy dudosos. Si esos son penales, las que no nos cobraron a nosotros también lo eran. Pero hay que aceptarlo”, declaró.

En la misma línea, se dirigió a la intervención del VAR: “Está para resolver o solucionar, se supone, pero todos los fines de semana pasan cosas y van a seguir pasando. Tenemos que ser más fuertes mentalmente y trabajar mejor”. En cuanto al planteo, consideró que el equipo “regaló el partido”: “Eso no puede volver a pasar”.

En otro pasaje de la conferencia, aseguró: “Tenemos que trabajar y defender mejor. No podemos jugar esta clase de partidos, que te ataquen tres veces y tengan dos penales y un gol”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: