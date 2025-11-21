Alertan por el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual: "Hay que prevenir, es la mejor medicina"

AUDIO.- El Colegio de Médicos bonaerense afirma que es creciente el número de casos de sífilis, gonorrea y VIH. "Hay que seguir insistiendo con campañas de concientización", dijo el Dr. Jorge Mazzone, titular del Distrito I de la entidad.

El Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires emitió un “comunicado urgente” advirtiendo sobre un incremento sostenido de casos de Enfermedades de Transmisión Sexual, incluyendo sífilis, gonorrea y VIH.

"La situación representa un grave riesgo para la salud pública en el ámbito provincial y nacional", subraya la entidad, que exige a las autoridades nacionales y bonaerenses la implementación urgente de campañas masivas de prevención y que se garantice el acceso gratuito a preservativos, diagnósticos y tratamientos esenciales.

Al respecto, el Dr. Jorge Mazzone, titular del Distrito I del Colegio de Médicos provincial, manifestó que "las enfermedades de transmisión sexual no son temas superados. Es un trabajo constante y no se puede bajar los brazos nunca, permanentemente hay que seguir insistiendo con campañas de concientización porque la medicina preventiva es la que en el mundo ha demostrado ser la mejor medicina".

En declaraciones que formuló este viernes en La Redonda 100.3, el profesional expresó que "al cuidar a las personas sanas prevenimos las consecuencias, y además se reducen los costos del sistema de salud y el Estado. Por eso, hay que seguir invirtiendo en campañas de concientización e insistir en la educación de grandes y chicos porque a la larga es lo que más resultado da".

En tal sentido, agregó: "habrán visto las estadísticas que hoy muestra la nota del diario. En la provincia de Buenos Aires hubo un aumento del 15% de casos de estas enfermedades, y no se toma conciencia que algunas de estas patologías, dejadas a su libre albedrío, pueden terminar con la vida de una persona. Por ejemplo, una sífilis puede pasar de primaria a secundaria o terciaria, hasta terminar como una neurosífilis".

La entrevista completa, en el audio adjunto: