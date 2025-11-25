¡Gimnasia no para! Venció por 2 a 1 a Unión en Santa Fe y clasificó a los cuartos de final

VIDEO.- El Lobo se impuso con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez, ambos en el primer tiempo. Cuando faltaban tres fechas, peleaba seriamente el descenso. Pero ganó cuatro partidos al hilo y ahora lucha por el título. En la siguiente fase enfrentará a Barracas Central, calidad de visitante.

El racimo de jugadores en pleno festejo habla a las claras de la importancia del triunfo Tripero ante Unión, hasta ahora el único equipo ganador del Grupo B. Fue un premio al oportunismo para marcar los tantos, pero también al esfuerzo y la entrega, además de esa pizca de suerte que siempre es necesaria y suele ser tan esquiva para el Lobo.

En el amanecer del juego, la primera chance del partido fue para el Tatengue, con un centro de atrás de Fragapane para Nicolás Colazo que se desvío en un defensor albiazul y se fue apenas afuera. A la salida del córner, Mateo Del Blanco probó de zurda y su remate se fue apenas arriba del travesaño. Al Lobo le costó hacer pie en el medio en los primeros minutos del partido.

El local siempre mantuvo la iniciativa, gracias al manejo de Mauricio Martínez en el medio y la participación de Fragapane para manejar los hilos ofensivos. A Gimnasia le costó mucho el manejo de la pelota e intentó lastimar en alguna contra, con la recuperación alta de la pelota ante algún error de manejo del equipo santafesino. Un remate de Vargas desde la puerta del área fue fácil para un Insfrán bien ubicado. Lo mismo pasó con un lindo derechazo de Martínez.

Cuando Unión era más, Gimnasia armó una buena jugada desde Torres pasando por Merlini hasta desbordar por la izquierda. Alejandro Piedrahíta se le fue a Vargas, mandó un buscapié, falló Tagliamonte al buscar la pelota abajo y no hizo más que dejarle servida la definición a Manuel Panaro que puso el 1 a 0 con un remate suave.

Y un puñado de minutos más tarde, a los 23, El Lobo encontró el segundo. Nicolás Barros Schelotto ejecutó desde la izquierda y todo Unión perdió las marcas, por lo que Enzo Martínez metió un cabezazo sin marca para poner la historia 2 a 0 en un culto a la efectividad. Dos llegadas, dos goles triperos.

Desde semejante ventaja, el Tripero pudo calmar el ritmo de juego ante el nerviosismo de los hinchas locales que empujaban a su equipo. Se equivocó Panaro con un remate de lejos cuando la jugada pedía un pase más para buscar el centro de Pintado. Respondió Unión con un cabezazo de Tarragona, fácil para el arquero. El propio Insfrán tuvo que salir a cortar juego como un libero para evitar peores consecuencias. El Lobo, utilitario, terminó de desnudar todas las falencias del equipo de Madelón.

En el final de la primera etapa, Unión estuvo cerca del descuento. Insfrán dudó en la salida, un defensor dejó picar y Tarragona remató desviado por encima del cuerpo del arquero. Más allá de ese empuje final del equipo albirrojo, Gimnasia se sintió cómodo con la ventaja y supo administrar el juego desde una intensidad envidiable.

En el segundo tiempo Unión salió con todo a buscar el descuento. Lo asfixió a Gimnasia, que tuvo dificultades para poner la pelota en campo rival. Y temprano llegó el gol local con una espléndida chilena de Cristian Tarragona, que controló de espaldas y ensayó una pirueta perfecta para un tremendo golazo que puso el resultado 2 a 1 para el Lobo.

Un error en la salida de Mauricio Martinez dejó solo a Marcelo Torres con el arquero, pero el pase de Panaro fue algo largo y Tagliamonte estuvo rápido para reaccionar y quedarse con esa pelota.

El juego se hizo vertiginoso, de ida y vuelta, de arco a arco. De una gran contra de Alejandro Piedrahíta tuvo el tercero Marcelo Torres, pero Maizon Rodríguez alcanzó a rechazar la pelota sobre la línea. Y Colazo quedó también solo contra Insfrán, remató, un defensor amortiguó el disparo y Nicolás Barros Schelotto rechazo a un metro del arco. Después, Palacios desde lejos busco el ángulo superior izquierdo de Insfrán y el remate no pasó lejos.

Madelón puso toda la carne en el asador con las variantes y Zaniratto respondió con la velocidad de Jeremías Merlo por Piedrahíta y con el corte de Pablo Aguiar, quien ingresó en lugar de Bautista Merlini en un cambio netamente defensivo. En su primera participación, Merlo ganó un córner y Enzo Martínez estuvo cerca del tercero con un cabezazo apenas desviado.

Gimnasia pudo enfriar ese envión inicial del conjunto local. Se multiplicó en la marca, redobló esfuerzos pero no tuvo lucidez para aprovechar alguna contra. Sin embargo, en una acción de los ingresantes, Estigarribia le bajó una pelota bárbara a Diego Armando Díaz pero su remate pegó en el caño izquierdo del arco tripero, cruzó el área y salió para el otro lado.

Para el final, Zaniratto apostó a la línea de 5 con el ingreso de Germán Conti y sumó a Norberto Briasco para tener la pelota. También, en el descuento, entró Hurtado. El final, con el corazón en la mano, Tagliamonte en el área tripera y las pelotas en las manos de Insfrán generó un desahogo distinto al de hace un mes. El Lobo, ahora, tiene permiso para soñar.

