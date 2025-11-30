Anacleto y su mensaje tras ser electo presidente de Gimnasia: “Hay que pacificar, tratar de unir”

AUDIO.- El candidato de "Usina Tripera" logró un triunfo contundente al sumar el 74% de los votos. “No esperábamos tanto margen pero estábamos confiados en ganar la elección”, dijo el flamante titular mens sana, quien asumirá formalmente el jueves.

Gimnasia tiene nuevo presidente. En una jornada con masiva concurrencia de socios al Polideportivo, Carlos Anacleto se impuso con contundencia al lograr el 74,06 % de los votos al sumar 5.739 sufragios.

El segundo lugar correspondió a la lista de Arriba Gimnasia, encabezada por Daniel Onofri, que sumó 1.097 sufragios que le permitieron alcanzar el 14,16%. En tercer lugar salió la lista de Unir a Gimnasia, que postulaba como presidente a Diego Patiño Chaumeil, con 502 votos, un 6,48% de los votantes. Por último, Edgardo Medina, alcanzó el 4,23% de los votos gracias a sus 328 votos. Además hubo 40 votos en blanco y 43 nulos para alcanzar los 7.749, nuevo récord en las elecciones albiazules.

Minutos antes de la proclamación, cuando calle 4 ya era una fiesta desde que las primeras cuatro urnas abiertas habían marcado una tendencia irreversible, el flamante titular albiazul habló acerca de una victoria impactante.

“No sé si esperábamos tanto margen, pero estábamos confiados en que íbamos a ganar la elección”, afirmó el flamante presidente. “Se lo dedico a mi señora, a mis hijas, a mis padres, que tengo la suerte de tenerlos y a toda mi familia. Al grupo de Usina y gracias a todos los socios que confiaron en nosotros”, expresó quien vuelve a ser dirigente tripero tras casi 20 años.

“Usina hizo un gran trabajo”, sintetizó Anacleto, quien puso la importancia del grupo por encima del peso de su nombre en el armado político. Usina Tripera planteó desde principios de año una reforma estatutaria para la cual reunió 1887 firmas para una Asamblea Extraordinaria que - aunque nunca se realizó- fue el gran punto de partida del enorme respaldo popular que se evidenció en las urnas.

“Somos más de 200 socios trabajando en Usina Tripera y los frutos se da cuando uno trabaja bien”, explicó Anacleto antes de que la emoción de los miembros de su agrupación ganara todas las gargantas contagiadas por el Dale Lobo que llegaba desde la calle al ritmo de las bombas de estruendo y los fuegos artificiales.

