Fernando Zaniratto y el clásico que se viene: "Queríamos dar este paso para poder enfrentarlos"

AUDIO.- Tras el triunfo ante Barracas Central y la obtención del pasaje a las semifinales, el DT de Gimnasia analizó la victoria y sostuvo que se viene una semana distinta en la Ciudad.

“Después del sábado, cuando Estudiantes ganó, eso nos generó una motivación extra, porque queríamos dar un paso para poder enfrentarlos”. Así comenzó la conferencia de prensa post victoria ante Barracas Central el director técnico de Gimnasia, Fernando Zaniratto.

Siguiendo esa línea, habló de como se encuentran los futbolistas tras este logro: “Los jugadores creen en ellos, se están matando en cada entrenamiento y partido, lo logramos, estamos en semifinal”. Mientras que en un análisis de los sucedido expresó: “Las virtudes de fueron el orden y la paciencia, no nos desesperamos”.

Además, sostuvo que esta semana servirá para trabajar la ansiedad del partido y mantener los pies sobre la tierra.

A su vez, agregó: “Tenemos que manejar un poco mejor las contras para estar mas cómodos, pero no tengo ningún reproche para los jugadores, hicieron un gran trabajo”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: