Las voces del campeón: Carrillo, Tobio Burgos, Sosa y Verón

AUDIOS.- Estudiantes levantó su 15º título, el cuarto con Eduardo Domínguez a la cabeza. Una nueva vuelta olímpica en Santiago del Estero, con miles de pincharratas delirando en las tribunas y en comunión absoluta con el plantel.

Con el impacto del penal de Franco Pardo en el palo derecho de Fernando Muslera y el pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez, el Torneo Clausura llegó a su fin y, una vez más, Estudiantes logró consagrarse campeón del fútbol argentino.

En ese mismo instante, los miles de hinchas Pincharratas que colmaron las tribunas del "Madre de Ciudades" se fundieron en abrazos, lágrimas de emoción y algarabía. Y lo propio hicieron los jugadores y el cuerpo técnico en el campo de juego.

En medio de los festejos, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos, José Sosa y el presidente, Juan Sebastián Verón, entre otros, dejaron sus sensaciones "en caliente":