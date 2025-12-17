Nuevo reclamo de familiares de víctimas del fentanilo adulterado: "Seguimos esperando el compromiso del Gobierno"

AUDIO.- Ayer se concentraron en Plaza Moreno. "El objetivo de la convocatoria fue recordar a los 173 fallecidos, exigir justicia y más controles sanitarios", expresó Alejandro Ayala, hermano de Leonel, uno de los fallecidos.

Familiares de decenas de pacientes fallecidos presuntamente tras recibir fentanilo adulterado se concentraron ayer en Plaza Moreno, para pedir “verdad y justicia”.

En simultáneo, hubo otra marcha -con el mismo reclamo- en la ciudad de Rosario, donde se registró una importante cantidad de fallecimientos a causa de la inoculación con dosis contaminadas.

Las movilizaciones se llevaron a cabo bajo la consigna “verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, en reclamo de mayor compromiso institucional y explicaciones claras sobre cómo se permitió la distribución de un medicamento que provocó decenas de muertes.

Alejandro Ayala, hermano de Leonel, una de las víctimas fatales del fentanilo adulterado, contó que "ya han pasado casi siete meses y seguimos buscando respuestas políticas. El Gobierno no ha tomado el liderazgo del tema, ni el compromiso con la situación desde un principio: para detener el brote, para detectar las ampollas, etc".

En diálogo con La Redonda 100.3, agregó que "hasta el dia de hoy no hemos recibido ningún llamado del Presidente de la Nación, ni del ministro de Salud o de un ministro x. Nadie se comunicó con nosotros para poder tener una reunión, para acompañarnos, para decirnos que vamos a trener atención psicológica y psiquiátrica. Es lo que nosotros queremos hacer visible, porque seguimos reclamando esas respuestas".

La entrevista completa, en el audio adjunto: