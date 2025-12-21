¡Estudiantes, el super campeón del 2025!

VIDEO.- El Pincha se quedó con el Trofeo de Campeones. La pasaba mal y perdía 1-0 ante Platense. Pero se puso la ropa de equipo grande y en 10 minutos lo dio vuelta con dos tantos de Lucas Alario, el primero de cabeza y el segundo, en el descuento, de goleador.

Aplaudan, no dejen de aplaudir... Estudiantes está cerrando un año inolvidable, único y, tal vez, irrepetible. Segundo título en una semana, el quinto con Eduardo Domínguez como entrenador, el 16to de su historia... No se puede creer lo que consiguió este equipo en 30 días, un mes de locos que lo pudo en lo más alto del fútbol argentino, en la envidia de los más grandes, en una posición inmejorable con Copa Libertadores y tres finales por delante para jugar. Estudiantes de los milagros lo hizo una vez más. Aplaudan, no dejen de aplaudir.

Anoche derrotó 2-1 a Platense y se quedó con el Trofeo de campeón por segunda vez consecutiva y coronó una temporada espectacular. Lo ganó en los últimos 10 minutos, con goles de Lucas Alario, el jugador que trajo Domínguez y no había rendido en todo el año. No le quedó un solo motivo para destrabar. Hizo todo este equipo del Barba.

Le costó mucho a Estudiantes ganar este partido. No lució sólido ni fresco para jugar. Claro, el desgaste de jugar tantos partidos de máximo rendimiento pasó factura. Pero a la hora de definir el encuentro lo hizo como lo hacen los equipos ganadores, los grandes, los que tienen motivos como para sentarse en la mesa de los mejores. El Pincha es uno de esos y lo tiene bien ganado este lugar.

El primer tiempo no tuvo nada de fútbol sino todo de lucha y fricción. Se peleó mucho y se jugó nada. En el mediocampo la pierna estuvo fuerte y siempre al límite de los permitido. En ese sentido Platense se sintió más cómodo aunque a veces caminó por la cornisa y en dos minutos dos de sus jugadores fueron amonestados por jugadas fuertes.

Los de Domínguez extrañaron a Tiago Palacios. No tuvieron quien pudiera parar la pelota y jugaron con mucha intensidad y rapidez al mismo tiempo, sin lucidez ni inteligencia. Se jugó al ritmo del Calamar. Solo Edwuin Cetré en un par de jugadas pudo generar peligro con corridas por la izquierda. Del otro lado Joaquín Tobio Burgos no logró nunca recibir una pelota clara. Mientras tanto en el medio se siguieron “pegando” y achicando los espacios haciendo más visible la falta de un jugador con capacidades y características de generar juego.

Un partido aparte jugaron el central Nacho Vázquez con el “9“ de Estudiantes Guido Carrillo. En la primera parte claramente ganó el del equipo Marrón, siempre encima del jugador que más adelantado está en el campo y el que siempre puede encontrar algo frotando la lámpara. El defensor que es uno de los puntos altos de su equipo demostró mucha jerarquía también.

Como decíamos el colombiano Cetré fue el jugador más peligroso de un equipo que pese a su falencia asumió un rol de protagonista, con ausencias adentro y afuera de la cancha. Fue un primer tiempo para seguirlo de cerca con el silbato porque si Rey Hilfer daba un centímetro de libertad se le podían ir las cosas de las manos.

Estudiantes sufrió por ese mal primer tiempo de Medina, Tobio Burgos y Ascacibar, pero también es cierto que el rival lo presionó tanto y le cometió tantas faltas que le hizo las cosas más difíciles. Fue Cetré contra el mundo y en la última jugada una infracción que le cometieron le dio una pelota parada que salvó Losas abajo.

Pero en el inicio del segundo tiempo se produjo la jugada que rompió esa lucha y fútbol. Lateral al área, un mal rechazo y Franco Zapiola, con un fuerte derechazo, clavó la pelota entre muchas piernas el 1-0 a los cinco minutos y en el segundo remate al arco.

Entonces el equipo del Barba empezó a jugar, agotado y con pocas ideas. Pero intentó hacer lo que no había hecho antes. Pases y tenencia para pisar el área. Tuvo una muy clara pero Carrillo demoró en rematar, varios centros al área que no condujeron a nada y potenció a un rival que si antes estaba con ganas, tras el gol se hizo más fuerte. Platense no jugó bien, mejor dicho no brilló, pero tuvo intensidad y, por sobre todas las cosas, supo cómo jugar el partido. Claro que se aprovechó de su descanso y el agotamiento de su rival, pero lo hizo bien y con las armas que le servían.

Estudiantes lució en todo el partido un cansancio mental y también físico. Lógico para un equipo que había jugado un último mes de la manera que jugó. Pero a este equipo hay que matarlo para que efectivamente se muera. Domínguez metió cambios y el equipo mejoró, al punto que en los últimos 15 minutos jugó con una grandeza total. Con José Sosa, Fabricio Pérez, con Cetré imparable, con Ascaibar que mejoró y un Lucas Alario que se guardó todo su arsenal para este final. En 10 minutos hizo todo lo que no pudo en el año. Primero empató de cabeza tras una habilitación de Pérez y en el primer minuto de descuento anotó el segundo gol, tras un tiro de esquina apareció como aquel goleador que fue a buscar el Pincha y estampó el 2-1, merecido porque tuvo coraje y no se dio por vencido otra vez. Y merecido porque e el partido no había sido superado por su rival, salvo el agotamiento lógico del trajín.

En los minutos finales Estudiantes fue un equipo gigante y por eso logró torcer el brazo a un duro rival, se quedó con el segundo título e duna semana, el quinto de la era Domínguez y el 16to de su historio ( o el 19no si se suman todos los que consiguió entre amateurismo y copas nacionales). Terrible el momento de Estudiantes, que además se clasificó para jugar tres copas más el año que viene y dos de ellas contra Rosario Central.

Un equipo que cerró el año de la mejor manera posible, tal vez como pocas veces en su historia. Es insaciable y en esa voracidad levantó otra copa más. Salud Estudiantes, tanta alegría seguida puede hacer mal... En este caso parece que no.

