La ONG Nuevo Ambiente, contra el enrejado del Bosque: "Costaría millones de dólares y no solucionaría la inseguridad"

AUDIO.- Marcelo Martínez, referente de la organización, expresó su rechazo al proyecto impulsado por la gestión de Alak. "Previamente, tiene que hacerse un plan de manejo ambiental para todo el Bosque", señaló.

Tras conocerse que la Municipalidad de La Plata trabaja en un proyecto para poner en valor el Paseo del Bosque, incluyendo la colocación de rejas en todo su perímetro, surgieron algunos cuestionamientos desde ciertos sectores, que ponen en duda la efectividad de la medida para terminar con la inseguridad en el predio.

Puntualmente, desde la ONG "Nuevo Ambiente", con presencia en la región desde hace 25 años, su referente, Marcelo Martínez, expresó que "en principio, el Paseo del Bosque es un paisaje protegido. Eso tiene que ver con una ley provincial que da ciertas pautas en cuanto al funcionamiento y el desarrollo del Bosque. Esto no quiere decir que no puedan hacerse construcciones en el lugar. Lo que establece la propia ley es que tiene que confeccionarse un plan de manejo ambiental".

En declaraciones que formuló este lunes en la radio La Redonda 100.3, el dirigente agregó: "es por eso que nosotros venimos reclamando, tanto con el Paseo del Bosque como con el monte ribereño Rio Santiago, las confecciones de planes de manejo, porque si no se pierde el valor ambiental, histórico y escénico. Un plan de manejo lo que hace es regular y manejar a mediano, corto y largo plazo el desarrollo del sitio que fue declarado como paisaje protegido".

No obstante, Martínez admitió que es necesario realizar mejoras en el paseo del Bosque. "Faltan obras, sobre todo en lo que respecta a los senderos peatonales y en diferentes cuestiones edilicias, pero la excusa de enrejar por una cuestión de seguridad es muy costosa e hipermillonaria, porque costaría unos 4 millones y medio de dólares. Además, podría solucionarse con otras medidas preventivas y más eficaces, como la colocación de cámaras de seguriad y sumar más rondines de policias. Hay que planificar mejor el acceso vehicular y las bicisendas, y realizar un censo arbóreo del lugar, ya que hay especies que pueden generar peligro al caerse".

Respecto de las acciones que planifica "Nuevo Ambiente" al respecto, anticipó que "en los próximos días vamos a realizar una presentación en el Municipio para que, basados en el libre acceso a la información ambiental, se nos acerque el proyecto para estudiarlo. No descartamos convocar a urbanistas y profesionales cercanos a la ONG para que nos den su opinión en base a la supuesta propuesta que exista. En definitiva, nosotros seguimos sosteniento que tiene que hacerse un plan de manejo ambiental para todo el Bosque".

La entrevista completa, en el audio adjunto: