Eduardo Domínguez: "Estoy muy felíz de poder jugar una nueva final"

AUDIO.- Tras la victoria en el clásico, el DT de Estudiantes se refirió al momento que le toca atravesar al plantel, dejando atrás las semanas difíciles. Además, destacó el trabajo de sus dirigidos.

Tras la clasificación de Estudiantes a la final del Torneo Clausura, el entrenador Eduardo Domínguez se habló en conferencia de prensa, donde expresó su alegría por la victoria, y dejó un análisis de encuentro.

En este sentido, el DT comenzó: “Tengo una gran felicidad de poder ir a jugar una nueva final, sabemos que estar en estas instancias no es sencillo ni es para todos”. A su vez, en cuanto a lo que fue el rendimiento del año, y el trabajo interno que hizo el plantel para cambiarle la cara a la crítica situación que le tocó atravesar: “El equipo se planteó un objetivo en el comienzo del año, el cual lo replantaron a mitad de año, luego de perder la final con Vélez. Se juntaron, y a partir de ahí se hicieron mas unidos grupalmente, sabíamos que teníamos equipo para volver a una final”.

Con lo que respecta al análisis declaró: “sabíamos que iba a ser difícil el partido, no solo por ser un clásico sino porque la instancia es diferente”. Siguiendo esta misma línea, comparó este partido con los anteriores ante el mismo rival en este escenario: “No podíamos jugar de la misma forma que cuando vinimos en otras ocasiones durante mi proceso”. A su vez agregó: “Las ultimas veces que vinimos acá nos costó estar cómodos. Por eso buscamos encontrar la comodidad que nos faltaba, para así poder molestar al rival”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: