Estudiantes ganó el clásico histórico y jugará la final del Torneo Clausura

Estudiantes, el que no para de recuperar su vieja estirpe de equipo bravísimo, se regaló un triunfo histórico en la historia del clásico platense y se convirtió en el segundo finalista del torneo Clausura.
Con gol de Tiago Palacios y excelentes rendimientos individuales de Edwuin Cetré, Santiago Núñez y Fernando Muslera, el equipo de Domínguez supo construir un triunfo que no será fácil de olvidar.
Ahora, enfrentará a Racing el próximo sábado en Santiago del Estero donde podrá recuperar a Guido Carrillo.
Con la tarea de ayer, el colombiano Cetré ha ganado mucha valoración en la opinión de los hinchas albirrojos y ya se convirtió en un figura decisiva.
