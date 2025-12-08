Estudiantes ganó el clásico histórico y jugará la final del Torneo Clausura

VIDEO.- El Pincha se regaló un triunfo que será recordado por muchos años y se convirtió en el rival de Racing. El gol lo marcó Tiago Palacios en el segundo tiempo. Fueron figuras Cetré, Núñez y Muslera. La multitud albiazul que colmó el Bosque reconoció la campaña del equipo, pese a la derrota.

Estudiantes, el que no para de recuperar su vieja estirpe de equipo bravísimo, se regaló un triunfo histórico en la historia del clásico platense y se convirtió en el segundo finalista del torneo Clausura.

Con gol de Tiago Palacios y excelentes rendimientos individuales de Edwuin Cetré, Santiago Núñez y Fernando Muslera, el equipo de Domínguez supo construir un triunfo que no será fácil de olvidar.

Ahora, enfrentará a Racing el próximo sábado en Santiago del Estero donde podrá recuperar a Guido Carrillo.

Con la tarea de ayer, el colombiano Cetré ha ganado mucha valoración en la opinión de los hinchas albirrojos y ya se convirtió en un figura decisiva.