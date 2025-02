Mariano Messera: "Elegimos a Flores cuando estuvimos totalmente convencidos que tenía que ser él"

AUDIO.- El ex jugador y entrenador albiazul asumió hace diez días como Director Deportivo y su primera tarea fue participar en la elección del nuevo DT. "Con Mariano (Cowen) veníamos hablando desde hace un tiempo sobre la posibilidad de volver al Club en esta función", admitió en un extenso diálogo con "El Equipo Deportivo".

Quizá sorpresivamente, para muchos, hace poco más de una semana Mariano Messera fue designado como Director Deportivo de Gimnasia. Su regreso al Club se dió tras las derrotas que motivaron la salida del entrenador uruguayo Marcelo Méndez. Por lo tanto, ya en su nueva función, fue una de las voces que participó en la decisión de la llegada de Diego Flores, el nuevo entrenador del plantel profesional de fútbol albiazul.

En una extensa entrevista que este mediodía concedió a "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, "Potrerito" aceptó una charla abierta, pasando revista a todos los temas de la actualidad de Gimnasia: por qué aceptó la propuesta de la dirigencia; los argumentos en la elección de Flores como nuevo entrenador; la posible llegada de más refuerzos para el plantel y los cuestionamientos de gran parte de la parcialidad tripera hacia ciertas decisiones que la CD ha venido tomando en el plano futbolístico.

"Dije que sí porque es mi club, Gimnasia es mi casa, es parte de mi vida y siempre intenté acercarme y ayudar cada vez que me convocan. Me gusta involucrarme, me gusta estar", comenzó diciendo al hablar de su regreso a Estancia Chica. "Con Mariano (Cowen) veníamos hablando desde hace un tiempo sobre la posibilidad de volver al Club en esta función. Los fuimos analizando, pero tras las dos derrotas iniciales en el actual torneo, en medio de esos días difíciles, fue cuando volví a hablar con Cowen. Me llamó y acá estoy, con muchas ganas, y con mucha ilusión, sobre todo".

No bien fue puesto en funciones, Messera se involucró inmediatamente en la difícil tarea de encontrar al sucesor de Marcelo Méndez, que pareció dilatarse más de lo aconsejable, de acuerdo a las urgencias futbolísticas que tiene el Lobo. "La demora en la elección de Flores no fue porque una parte de la dirigencia apostaba por un candidato y otra parte lo hacía por otro entrenador. No pasó por ahí", expresó al respecto.

Luego explicó: "Lógicamente, no es simple elegir a un entrenador. Esos primeros días de mi función fueron realmente muy movidos, con muchas reuniones y muchas horas de dedicación al tema. Obviamente, se fue haciendo un filtro de acuerdo a lo que creíamos podría ser lo mejor, de acuerdo al plantel que tenemos, las características de cada entrenador. Se van buscando referencias, más allá de los datos con los que contábamos nosotros. También se evalúa como se sentiría el jugador con determinado DT, por sus formas, sus manejos, su calidad humana. Bueno, son un montón de situaciones. Y yo entendí que no era un momento para desesperarse. Si nos movíamos de acuerdo al impulso del hincha, que mostraba su descontento, podíamos equivocarnos. Tampoco fue que nos tomamos veinte días para decidir. A los mejor, como fueron días de mucha competencia, por el Torneo y la Copa Argentina, pudo haber quedado esa sensación, pero tomamos la decisión cuando realmente estuvimos convencidos. En definitiva, llegamos a Diego (Flores) cuando estuvimos totalmente convencidos de que tenía que ser él".

La entrevista completa, en el audio adjunto: