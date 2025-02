Un deslucido Estudiantes igualó 2 a 2 con Aldosivi en Mar del Plata

VIDEO.- El Pincha no ofreció una destacada versión de su juego y sólo pudo sumar un punto. Comenzó ganando con un gol de Ascacibar a los 12 minutos. Pero el Tiburón logró darlo vuelta en la segunda etapa. Finalmente, Sosa logró el empate con un gol de tiro libre.

Zafó la ropa. Estudiantes mantuvo su invicto y sigue en los primeros puestos de la zona A luego de empatar 2-2 contra Aldosivi en Mar del Plata, un partido que lo tuvo para ganar pero que casi pierde por relajarse o subestimar las cosas.

Un tiro libre de José Sosa, a 10 minutos del final le dejó un sabor menos amargo de lo que hubiese sido. El equipo sufre el juego directo y los pelotazos al área, sobre todo cuando pierde la pelota o no la sabe manejar. Eso le pasó ayer en el complemento cuando un rival inferior lo complicó con poco y nada. Pero mantuvo el invicto en seis fechas para seguir encumbrado y con buenas sensaciones.

En el primer tiempo Estudiantes dejó en evidencias las diferencias de jerarquía entre un plantel y otro. Cada vez que tuvo alguna intervención, ofensiva o defensiva, mostró que es más equipo y que tiene un presupuesto diferente al rival. Pero para nada lo superó de principio a fin. Simplemente fue mejor cuando tuvo que defender y acertó en una de las tres aproximaciones al arco rival.

Le costó manejar la pelota. Raro. En ese primer tiempo fue el local quien controló más el balón. Tuvo mayor posesión aunque de mucho no le haya servido. Pese a que los hinchas desde la tribuna le reclamaban más entrega Aldosivi la tuvo. Y por demás para emparejar la diferencia.

Pero las tantas aproximaciones que tuvo en esos 45 minutos iniciales no pudieron nivelar la jerarquía opuesta. A los 11 minutos se enchufaron un segundo Gabriel Neves y Santiago Ascacibar para la apertura del marcador. El uruguayo recibió a 5 metros del área, recostado por la derecha, y con un pase magistral dejó al Ruso en posición de gol por la izquierda: no dudó con un fuerte remate que dejó sin reacción a Barlasina y en dos toques claudicaron los esfuerzos del rival de antes y después. En la misma cancha en la que había debutado hace casi una década (un amistoso ante Racing), el capitán albirrojo puso en ventaja a su equipo. No quedan dudas que es el mejor jugador del equipo y acaba de encontrar un socio interesante, aunque discontinuo.

A continuación el partido siguió igual a como había empezado. El local manejando la pelota, con voluntad pero sin ideas. Sólo generó peligro cuando metió algún pelotazo frontal o cruzado, nunca pudo encontrar mal parados a dos centrales que no tuvieron figuras en el primer período.

Una volea de Manyoma tras desborde de un irregular Alexis Castro, un cabezazo de Ascacibar y un remate desde lejos del exNacional desde afuera del área fueron otras chances de Estudiantes, que si bien no fue superior pudo haber aumentado, sólo con la diferencia de jerarquía individual. El resto fue muy equilibrado y un panorama totalmente abierto de cara al segundo tiempo. Nadie se atrevía a asegurar que el partido iba a terminar de una manera u otra.

En el complemento Domínguez apostó por Cristian Medina por Tiago Palacios y Edwuin Cetré por Manyoma. Lejos de recuperar y manejar la pelota se relajó demasiado y retrocedió peligrosamente en el campo. Así llegaron las jugadas que le dieron vuelta las cosas. Primero un córner desde la derecha que encontró a Gonzalo Mottes saltando mejor que su marcador para conectar de cabeza e igualar las acciones. Y a los 29 minutos un pelotazo que pegó en el brazo de Sebastián Boselli sin que nadie lo percibiera ni reclamara. Como ante Banfield el VAR alertó de la acción y Elías. Torres, el mejor de Aldosivi, cambió por gol. Impensado y duro golpe para el Pincha.

Ya con doble 9 (ingresaron Carrillo y Giménez), con José Sosa manejando la pelota y abriendo la cancha con el colombiano Cetré, llegó la infracción en la puerta del área para que el Principito, con mucha clase, empatara 2-2 por encima de la barrera. Empate y algo de justicia, pero la sensación amarga, como en Mendoza, que si se lo tomaba un poco más en serio se volvía con los tres puntos. Tuvo un par de llegadas más pero siempre por malas decisiones (centros a rivales o a cualquier parte) no supo aprovechar al doble “9”. Y así se quedó sin chances de ganar.

