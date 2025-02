El escándalo cripto, bajo la mirada de un experto: "El tuit de Milei fue raro, pensé que le habían hackeado la cuenta"

AUDIO.- Sebastián Nill es bitcoiner y especialista en minería de criptomendas. "Lo que el Presidente posteó es una dirección de contrato para acceder directamente a la compra de esa moneda, lo cual es algo muy técnico", subrayó.

Ya hay 112 denuncias penales contra Javier Milei por el escándalo cripto, desatado el viernes por la tarde tras una publicación que el Presidente realizó en sus redes sociales.

Le apuntan al Presidente por la promoción de una moneda virtual, cuya cotización creció tan rápido como se desplomó. Entre las presentaciones hay una de un dirigente radical y otra de un abogado de Cristina Kirchner. En tanto, en las próximas horas el kirchnerismo impulsará un pedido de juicio político en el Congreso.

Para analizar a fondo las aristas de un tema del mundo económico y financiero que no todos conocen, en La Redonda 100.3 fue consultado Sebastián Nill, bitcoiner y especialista en Minería de criptomonedas. "No vi el tuit del Presidente, no lo sigo en las redes. Pero inmediatamente me empezaron a llegar mensajes avisándome que Milei estaba promocionando una criptomoneda. Después borró el tuit pero el desastre ya había ocurrido. Fue muy rápido como ocurrió todo", comenzó diciendo.

En esa línea, expresó que "lo que pasó es una maniobra bastante habitual en el mundo de las cripto, sobre todo en el mundo de las memes, que son proyectos que surgen, tienen un impacto muy grande al principio y después suelen perder ese interés. Lo que es extraño en esta moneda en particular, es que no estaba catalogada como un meme, sino que era una moneda de utilidad que supuestamente iba a crecer en el largo plazo. Entonces uno, si tiene la posibilidad de invertir temprano, no saca su capital a los dos horas de que empieza a subir, porque uno supone que es un proyecto que va a trascender".

Sobre el perfil de $Libra, Nill añadió que "el tema era llamativo, porque lo habitual es que este tipo de proyectos cuente con el respaldo de toda una plataforma donde se ve donde se aplica ese capital o cómo se va a aplicar, donde está descripto todo lo que abarca esa criptomoneda o ese proyecto".

Además, afirmó que "cuando los proyectos técnicos están en una etapa tan temprana no hay posibilidad de adquirirlos sin tener un conocimiento técnico bastante elevado. En su tuit, lo que el Presidente posteó es una dirección de contrato, para acceder directamente a la compra o comercialización de esa moneda, lo cual es algo muy técnico. Es como que dió por sentado que la gente sabía cómo estaba desarrollado ese proyecto o como se adquiría ese token. Lo que yo vi es que estaba apuntado a gente que entiende el mundo cripto y eso me llamó la atención. Fue raro, porque Milei lo publica en redes donde lo siguen millones de personas y la mayoría no están al tanto de como funcionan las criptomonedas. Tanto me llamó la atención como estaba redactado ese tuit que, a priori, pensé que había sido por un hackeo a la cuenta de él".

La entrevista completa, en el audio adjunto: