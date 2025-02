Inseguridad en la Región: "Los gobernantes atienden el tema del delito solo cuando los desborda"

AUDIO.- "En las últimas dos semanas, hubo al menos una decena de enfrentamientos con delincuentes abatidos por civiles y lo vemos como algo normal. No se toma conciencia de la situación grave en la que estamos", analizó Esteban Arriada, secretario general del Movimiento Policial Democrático.

El infierno de la inseguridad sigue haciendo estragos. Este lunes, una familia de Gonnet estuvo tres horas a merced del delito en una casa ubicada en 18 entre 503 y 504, a metros de la República de Los Niños. Actuaron ocho delincuentes armados que, luego de atar y encapuchar a los moradores de la vivienda, les pidieron dólares y datos de vecinos “acaudalados”. También amenazaron con violar a una menor.

Ante la reiteración de hechos delictivos en La Plata y la Región, en La Redonda 100.3 fue consultado Esteban Arriada, secretario general del Movimiento Policial Democrático. "Estamos viviendo en una pendiente por la inseguridad y ya desde hace mucho tiempo. La situación económica hace que el delito sea la salida para algún sector de la población que no tiene trabajo o no puede alcanzar los bienes indispensables. Y la clase política no lo está entendiendo y prefiere empezar a jugar en la campaña electoral".

En esa línea, agregó que "el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al igual que los municipios, tiene el foco de interés puesto en otro lado y atiende el tema de la inseguridad solo cuando los desborda, y lo hace tirándose la culpa con la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas dos semanas, hubo al menos una decena de enfrentamientos con delincuentes abatidos por civiles y lo vemos como algo normal. No se toma conciencia de la situación grave en la que estamos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: