Inseguridad: surgen diferencias entre vecinos de Gonnet por la manera de reclamar ante la ola de robos

AUDIO.- Un grupo de vecinos llevó sus reclamos a la Seccional 13ª, donde se reunieron con autoridades policiales. Otro grupo de frentistas, que no fue convocado a la protesta, apoyó la medida aunque planteó diferencias a la hora de pedir mejores medidas de seguridad en el barrio.

Este martes un grupo de alrededor de 40 habitantes de Gonnet se movilizó a la Comisaría Decimotercera, ante la preocupación que se instaló en la zona a raíz de una seguidilla de robos registrada principalmente en el último mes.

Según lo informado tras el encuentro por una vecina que participó de la convocatoria, aunque prefirió no identificarse, en la seccional policial, ubicada en las calles 502 y 15, por razones de espacio, solo un reducido grupo de residentes de Gonnet y Villa Castells fueron recibidos por la comisaría Débora Sánchez, un funcionario policial de la Distrital La Plata Norte y otro de la Departamental.

Por otra parte, otra vecina de Gonnet, de nombre Ligia, planteó esta mañana que no todos los vecinos fueron notificados de la protesta ante la Seccional y planteó diferencias en la manera de reclamar medidas que frenen los robos en la zona. Así lo hizo saber esta mañana en declaraciones que formuló en La Redonda 100.3.

"Es cierto que estamos en medio de una ola de delitos, de hecho, estamos teniendo casi un denito por dia", expresó. "Los delincuentes están más organizados que antes, incluso con más gente, propinando amenazas de violaciones o sustracción de menores. Aunque quiero aclarar algo, y es importante destacarlo: lamentablemente, no todos los vecinos estamos unidos en el reclamo por la inseguridad. Pasa como en todos lados, las divisiones van surgiendo. Nosotros no tenemos nada que ver con esa protesta que se hizo frente a la Comisaría, ninguno de los integrantes de nuestro grupo estuvo presente. No fuimos comunicados. No obstante, apoyamos toda medida que sirva para pedir protección".

En esa línea, agregó que "nosotros estamos divididos en cuadrículas y tenemos una forma de actuar distinta, orgánica, decidimos todo grupalmente y pedimos por nota las reuniones con las autoridades. Al respecto, nos están dilatando un poco los tiempos pero tenemos en cursos distintas reuniones".

La entrevista completa, en el audio adjunto: