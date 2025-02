Copa Argentina: Gimnasia venció a Deportivo Español y consiguió un poco de calma para su crisis

VIDEO.- Con gol de Rodrigo Castillo, le ganó por 1 a 0 a un equipo que milita en la Primera C, al que recién pudo quebrar en el segundo tiempo. Mientras, hoy se define quien será el nuevo director técnico.

Ganó bien, es cierto. Pudo ampliar el marcador en el complemento, también. Ante un rival que recién comenzará a competir dentro de un mes y con un ritmo de juego lejos de la intensidad de primera división. Gimnasia es esto: un equipo al que le cuesta cambiar el ritmo, con algunas figuritas repetidas y un álbum lleno de carencias. Un nuevo DT y tres refuerzos podrán subsanar, al menos parcialmente, este pésimo inicio de 2025. La buena noticia es que sigue vivo en la Copa Argentina y evitó profundizar su crisis.

Gimnasia comenzó el partido en plena continuidad del tobogán futbolístico que viene atravesando desde hace dos años y que se hizo más pronunciado en los últimos meses. Así, el inicio del juego fue favorable a Deportivo Español, que se perdió la apertura del marcador con un cabezazo de Daian Vocos apenas desviado. Incluso, antes de que el Lobo hiciese pie en el centro del campo, el Gallego volvió a ganar de alto en el área tripera tras una pelota quieta.

De a poco, Gimnasia fue haciendo pie en la mitad de la cancha y pudo conducir las riendas del juego, aunque sin sobrarle nada. De hecho, al Lobo le costó llegar al arco de Ruggiero y recién lo hizo con un remate de Pablo De Blasis que salió pegado al caño izquierdo del arco de Deportivo Español.

Incluso, el “Gallego” avisó con un tiro libre de Emir Ham, fácil para Insfrán. Gimnasia careció de asociaciones: con un flojo Castro y sin juego para Panaro, casi siempre el Lobo atacó por la izquierda, desde el empuje de Pedro Silva y la técnica -sin capacidad de desborde- de Alan Sosa.

El mismo Alan Sosa tuvo la apertura del marcador, cuando Rodrigo Castillo no pudo controlar la pelota y Sosa utilizó el recurso del puntín para buscar el poste izquierdo con un remate que salió apenas desviado. El paso de los minutos le permitió a Gimnasia manejar mejor el balón pero con escasa claridad.

Con un clima creciente de ansiedad, el equipo dirigido internamente por Zaniratto redondeó un mal primer tiempo, por momentos jugando de igual a igual ante un rival de Primera C, al que le hizo las cosas fáciles a partir de jugar - muchas veces- a pedir del rival, al que le convenía apostar al error en la mitad de la cancha y la salida rápida.

Con los mismos hombres pero con otra impronta, Gimnasia salió a jugar el complemento. Buscó poner el juego en campo rival para no tener sustos y rápidamente tuvo premio, porque cuando poco había pasado falló el central Sebastián De Luca y Rodrigo Castillo capitalizó esa equivocación para poner el 1 a 0 y romper con una racha sin goles de más de dos meses después aquel tanto de Leandro Mamut para derrotar a Atlético Tucumán.

Desde la ventaja, Gimnasia logró sentirse más cómodo en el juego y pudo ampliar el marcador cuando el palo salvó al conjunto españolista tras un disparo de Pintado. Levantó algo la efectividad Lucas Castro, hubo aportes de Pablo De Blasis y no demasiado más para un equipo con mucho problemas para recuperar la pelota (la soledad de Martín Fernández fue evidente en la primera etapa) y dificultades a la hora de generar juego. De la idea de Méndez de desequilibrar por las bandas, nada más queda.

La merma física de Deportivo Español se hizo evidente. El Lobo movió el banco, por lesión en el caso de Silva Torrejón (reemplazado por Diego Mastrángelo) y Zaniratto buscó más aire con los ingresos de Júnior Moreno y Jeremías Merlo por De Blasis y Alan Sosa.

Con poco, el Lobo pudo contener al equipo de Apuzzo y pudo ampliar el marcador con un remate de Pintado con su pierna menos hábil que se fue por encima del travesaño. Y el arquero Ruggerio achicó muy bien y le tapó el segundo a Jeremías Merlo.

Gimnasia debió sufrir ante un par de tiros de esquina del Gallego, aunque Jeremias Merlo le brindó al Lobo siempre una opción para la pelota larga, muy útil para un equipo al que la sucesión de pases se le hace cuesta arriba.

Castillo no llegó a empujar un centro de Pintado, tras una buena combinación de Merlo con el Pata Castro. Enseguida, otra vez Castillo no alcanzó a empujar el buscapié de Jeremías Merlo., de buen ingreso. Los ingresos de Leandro Mamut e Ivo Mammini fueron anecdóticos. El Lobo ganó bien, en un partido disputado a un ritmo que no es de Primera División. Hizo lo que tenía que hacer para no ahondar su crisis, pero le falta una enormidad a este equipo para volver a ser competitivo en el fútbol de cada domingo.

Especialmente, un DT que cambie cabezas y sume trabajo.

