A Estudiantes se le escapó un triunfo que parecía al alcance

VIDEO.- El Pincha empató 2 a 2 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza. Jugó mal y la pasó peor en el primer tiempo. En el complemento se puso al frente dos veces pero errores defensivos lo privaron de un éxito que no mereció pero estuvo cerca.

Partido de locos. Estudiantes dejó escapar un triunfo que hubiese sido muy importante. Pero en el final dos veces le empataron el encuentro. Fue 2-2 en el Parque San Martín ante Independiente de Mendoza. Se quedó sin resto en el final. Fue muy notorio el bajón del equipo que parecía tener los tres puntos en el bolsillo.

El partido se jugó bajo un clima agobiante. Sí, muchas veces se dice que hizo calor pero anoche en el estadio Gargantini no se podía respirar porque a los 34 grados del momento se le agregó humedad, inusual para esta provincia. Fue imposible mantener el ritmo y mucho lo sufrió el equipo albirrojo, de enorme desgaste días atrás ante Racing. Como habrá sido si hasta el partido se tuvo que detener a las 22:47 horas. Una locura. De yapa un campo de juego poceado.

El primer tiempo se jugó con muchas imprecisiones sobre todo del lado de Estudiantes que no fue el mismo equipo del lunes ante Racing. Era muy probable que eso sucediera, por el desgaste realizado, por el calor y el peso de la localía. La Lepra mendocina supo presionar bien arriba como hizo el Pincha ante la Academia. Así forzó a errores de entrega que pusieron en riesgo a Mansilla. Primero se equivocó Neves con una pelota dominada y Ramis definió mal ante la salida del arquero Pincha. A los 12 minutos el habilidoso Sequeira rompió por el centro y quedó mano a mano con Mansilla. Salvó Núñez ante el remate de Cardillo. Y a continuación el colombiano Villa aprovechó otra pérdida para lastimar por el lado izquierdo de la cancha pero se quedó sin terreno para correr. Fue más el local, sin ser una maravilla.

Recién a los 21 minutos Estudiantes pudo salir del asedio. Generó una jugada colectiva que terminó con una falta a Lucas Alario a centímetros de la línea del área. Tiro libre que Sosa ejecutó con fuerza y dirección pero la barrera la desvió al córner.

Pero fue una ilusión en el desierto. No estuvo bien el pincha en ese primer tiempo (no tuvo juego interno y cada vez que llegó por afuera tiró malos centros) y otra vez el local empezó a lastimar con pelotas recuperadas por su presión alta. Un centro de Villa por una falta de Núñez fue una clara chance de gol pero Villalba no supo cabecear al arco. El Pincha no le encontró la vuelta a la presión y al buen manejo de Luis Sequeira. Ni siquiera quiso tirar el último centro. Al descanso a buscar soluciones.

Edwuin Cetré por Manyoma y Alexis Castro por Sosa modificó el nombre por nombre Domínguez buscando velocidad y precisión. Tuvo un poco en el arranque y alguna aproximación. Y una muy clara de Cetré a los 10 que casi le da el gol.

El colombiano fue el jugador que cambió el partido. Ya no fueron aproximaciones sino que a los 13 llegó al gol aprovechando una confusión de Centurión y Peinipil tras un buen centro de Eric Meza desde la derecha. De repente el DT logró cambiar el partido con dos cambios, porque Castro también entró bien.

El gol consolidó otra imagen colectiva del equipo, que se paró mejor en el campo y jugó el partido como lo pedía la coyuntura. Supo que no era la noche para brillar y que se necesitaba ser más inteligente que lírico. No daban las piernas ni ayudaba el campo. No era la noche. Entonces con la ventaja la misión de volverse con “algo” a La Plata era posible. Tenía que estar atento.

Domínguez mantuvo el esquema hasta los 30 minutos del segundo tiempo, cuando reemplazó a Tiago Palacios por Kociubnski y a Alario por Carrillo. Apostó por un juego más directo, no tanta tenencia ni explosión. Dejó un mensaje de aguante ante un rival que hizo lo mismo: meter la pelota dentro del área como diera lugar, con cuatro delanteros y sin mediocampo.

Y cuando parecía que el triunfo no corría peligro, se equivocó primero Cetré en ataque, luego en el medio y quedó mano a mano en defensa: Sebastián Villa definió con clase para el 1-1.

Pero al partido le quedaban más emociones. Primero Neves aprovechando un remate y un desvío para el 2-1 a falta de 8 minutos y el empate de Sartori al instante. Dos equipos agotados que defensivamente cometieron graves errores. Más lo lamentó Estudiantes.

No fue bueno el partido del Pincha más allá del repunte en el complemento y cierta sensación de bronca por los dos puntos perdidos. Pero no está mal la cosecha de puntos en una cancha tan difícil ante un rival encumbrado y con un calor que no permitía mucho más a un equipo agitado.

