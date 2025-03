Eduardo Domínguez: "Fue la primera derrota del año, hay que estar tranquilos”

AUDIO.- Luego de la derrota por 1 a 0 en su visita frente a Defensa, el entrenador de Estudiantes fue critico con los errores cometidos por el equipo. “Sabíamos bien que el que hacía el gol cerraba el partido y lamentablemente lo hizo el rival", expresó.

Estudiantes perdió el invicto y la posibilidad de ser líder de la Zona A, tras la derrota 1-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Una vez culminado el encuentro, el entrenador pincharrata, Eduardo Domínguez analizó el rendimiento de su equipo.

Se tomó más tiempo que el habitual y seguramente haya realizado algún ejercicio para no mostrar la bronca por el resultado que no le cambia mucho pero que le dejó un sabor amargo.

“La sensación es que los dos casi no nos sacamos ventaja e impericias en los metros finales no hubo, sí que no elegíamos la mejor opción y tuvimos muchas situaciones de no remate o remates no tan claros o remates que quedaron en rebotes del rival. Entonces, con pocas situaciones para los dos, sentimos que no pudimos controlar la pelota en el segundo tiempo cuando era casi ataque, contraataque, ataque, contraataque y en vez de parar el balón y lateralizar y tomar aire tuvimos muchas pérdidas en la zona media, también había mucho espacio para jugar y para correr”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa post partido.

En este sentido continuó: “Sabíamos bien que el que hacía el gol cerraba el partido y lamentablemente lo hizo el rival, pero hay que tener tranquilidad, no creo que haya sido otra cara. Defensa es un equipo durísimo que se hace fuerte en su cancha, sabe a lo que juega hace mucho tiempo. Fue la primera derrota del año, hay que estar tranquilos”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: