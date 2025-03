Diego Flores, sobre la jugada del primer gol canalla: "La vi diez veces y, para mí, no hay penal"

AUDIO.- Tras la derrota en Rosario, el DT del Gimnasia, en conferencia de prensa, sentó postura por el fallo y elogió la rebeldía que tuvieron sus dirigidos. "El equipo se va a jerarquizar como creemos, estas dos semanas nos van a venir bien”, señaló.

Tras la derrota ante Rosario Central, el entrenador de Gimnasia, Diego Flores, lamentó que el equipo no se lleve nada del Gigante de Arroyito y dejó en claro que el penal para el Canalla estuvo mal cobrado.

“Más allá de la derrota y el dolor de la misma, creo que hubo un buen partido del equipo en Rosario. Por momentos fuimos protagonistas y manejamos bien las transiciones, llegamos claros al arco de ellos. En el mejor momento nuestro, llegó un penal que claramente no es. Vi diez veces la jugada y no es penal para mí, pero no es excusa”.

Y agregó: “El equipo reaccionó y buscamos con las mismas armas. Estuvimos intensos y muy dispuestos para defender y jugar. Encontramos el gol, en el momento de protagonismo. Y en un segundo tiempo que no pasaba nada, de una transición rápida, encontraron el gol. Central no nos generó tantas situaciones, pero nos faltó más claridad en el segundo tiempo. Tuvimos igual cuatro situaciones para hacer un gol”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: