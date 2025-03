Eduardo Domínguez, sobre las dos expulsiones: “Estas situaciones no nos tienen que sacar del partido"

AUDIO.- Luego del empate ante Newell’s en UNO, el entrenador de Estudiantes dejó su análisis y opinión sobre el arbitraje. “Siento que hay situaciones que las tenemos que dejar de lado y aprender como equipo", expresó.

Estudiantes empató 1-1 frente a la Lepra rosarina y el entrenador pincharrata, Eduardo Domínguez, se manifestó en rueda de prensa, donde se lo notó relajado al ser consultado por el rendimiento del equipo y el arbitraje de Fernando Espinoza.

“Siento que hay situaciones que las tenemos que dejar de lado y aprender como equipo. Esos últimos minutos no nos tiene que sacar de partido, el equipo tiene que seguir jugando y lo hizo. Yo voy a seguir haciendo hincapié en lo que podemos seguir modificando, qué es lo nuestro, como abordamos esa situación que nos puede pasar y nos ha pasado en otros partidos, pero no nos puede cambiar la concentración. En el vestuario hablamos mucho sobre este tema y de que debemos tener más eficacia, la tuvimos en el primer tiempo y en el segundo no lo pudimos concretar” indicó.

En cuanto al balance de las primeras diez fechas el entrenador sostuvo: “Estamos donde queríamos estar, con el plantel completo, todavía se están conociendo entre ellos, cuáles son las particularidades, las cualidades de cada uno de los integrantes”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: