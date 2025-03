Un descuido defensivo privó de la victoria a Estudiantes, que terminó con nueve

VIDEO.- Fue 1 a 1 ante Newell's, en UNO. El Pincha jugó mejor y tuvo las mejores situaciones de gol, pero Navas se hizo gigante y un error defensivo lo castigó demasiado. En un minuto, el árbitro Espinoza expulsó a Guido Carrillo (VAR mediante) y a Santiago Arzamendia.

No pudo ganar. A Estudiantes se le cerró el arco y se le abrieron grietas defensivas otra vez. Estuvo más cerca y mereció más que la visita. Pero no pudo. Empató 1-1 con Newell’s en UNO y no logró ser puntero de la Zona A en un partido que terminó con polémica por las dos expulsiones del final de Fernando Espinoza. No tiene que dramatizar pero sí empezar a corregir los problemas en las dos áreas si es que quiere ser protagonista. Estudiantes tuvo actitud ofensiva en el primer tiempo. Con Tiago Palacios por derecha y Tobio Burgos por izquierda, siempre buscó el juego asociado y superar numéricamente a un rival que esperó muy atrás para intentar salir rápido de contragolpe.

Pero el equipo local tuvo mayor rapidez para anticipar, pasar al ataque y buscar desbordar por las bandas. Por eso jugó casi todo el período en campo rival, intentando encontrar el momento preciso para lastimar. Lo consiguió a los 25 minutos, cuando se durmió Herrera, la sacaron la pelota y por derecha Palacios tuvo una definición exquisita para el gol de la apertura del marcador. Lo que buscó de manera elaborada lo consiguió por astuto. Centro de Medina tras el recupero para que el uruguayo marcara con criterio.

Después del gol Estudiantes siguió buscando y tuvo un par de chances claras, como la de los 34 y 35 minutos, cuando Keylor Navas dos veces salvó su arco con una tapada de experiencia y una volada de palo a palo de arquero de selección. Se la sacó a Santiago Ascacibar que le pegó fuerte al poste izquierdo. Seguramente son pocos los arqueros que pueden hacer semejante atajada. También estuvo rápido para achicar ante Cristian Medina, que de taco quiso definir porque no tenía otro recurso.

Pero en paralelo tuvo sus chances volvió a mostrar el mismo y a esta altura alarmante falta de distancia para achicar en defensa. Cada vez que perdió la pelota quedó muy mal parado y sus centrales la pasaron mal en ese enorme distancia entre los volantes y su arquero. Una vez Mansilla tuvo que salir demasiado lejos y cometió falta, en la siguiente se quedó estático dentro del área para el centro de Sivetti y el anticipo de Luciano Herrera que aprovechó el quedo de los centrales y la falta de decisión del arquero de dar el paso adelante. Así marcó el 1-1 en el minuto 46, que no era merecido pero a esa altura no sorprendía porque ya empezaba a dar síntomas de fragilidad.

En el segundo tiempo el partido fue más equilibrado. Atacó Estudiantes por afuera y recibió réplicas de contra. Muchas de un lado y otro. Salvó Navas un par de veces, la más clara a Santiago Ascacibar a los 21 minutos (otra atajada clase A) pero sufrieron los centrales albirrojos cuando otra vez tuvieron que abarcar muchos metros de la cancha. Boselli, por ejemplo, perdió una pelota y tuvo que dar el máximo para que Maroni no definiera ante la salida de Mansilla.

Estudiantes se paró muy adelante y quedó muy expuesto a una pérdida. Tiró todo en la cancha Domínguez con el ingreso de Facundo Farias (un delantero recostado por la derecha), dejó a Medina y Palacios y cambió a Alario con Guido Carrillo. Pero no fue su mejor versión. El equipo empezó a decaer en el juego y fue indisimulable pese a sus buenas intenciones. No es, a esta altura, el equipo de las primeras fechas.

Pero poco le importó que algunas secuencias de la película salieran fuera de foco. Siguió yendo al frente y nunca resignó a su idea de conseguir la victoria como local. Sin mediocampo, con Farías de falso 9 y Carrillo como bandera atacó y se expuso a lo que fuera. Incluso al show de Fernando Espinoza empecinado en ser protagonista de un cumpleaños al que no habían invitado.

Lo buscó y aunque no haya tenido una chance clara más allá de la de Ascacibar, merodeó el área de Navas, la gran figura de la noche. Hasta que en el final Fernando Espinoza expulsó en un minuto a Guido Carrillo (lo vio el VAR) y a Santiago Arzamendia. Entonces, con 9 jugadores no tuvo más remedio que defender el punto, que no suma tanto y lo obliga a mejorar en varios aspectos del campo para volver a ser el de las primeras fechas.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2025-3-16-2-17-15-un-descuido-lo-privo-del-triunfo-final-caliente-deportes