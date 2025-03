Lucas Bruera, ex Pincha, arquero y capitán de Carabobo: "Cruzarnos con Estudiantes es algo muy lindo para mí"

AUDIO.- Se formó en las divisiones inferiores albirrojas y aún es fanático pincharrata. "Cuando lo vi en el sorteo me puse contento", admitió. Su presente en el fútbol venezolano, donde fue campeón el año pasado.

El arquero titular y capitán del equipo que enfrentará Estudiantes en su debut en la Copa Libertadores 2025 (martes 1 de abril, 19 hs., en la ciudad de Valencia) tiene su historia marcada a fuego en La Plata. Porque, de hecho, se formó como futbolista profesional en el Country de City Bell. Además, proviene de una familia fanática del Club y es de la misma categoría (la 1997) que el capitán albirrojo, Santiago Ascacibar.

Desde Venezuela habló con "El Equipo Deportivo" y contó sus sensaciones al conocer que enfrentará al club del cual aún sigue siendo hincha.

"Siempre que esté Estudiantes de por medio es algo muy lindo para mí. Cuando lo vi en el sorteo me puse contento", comenzó diciendo. "Lógicamente, para nosotros, Carabobo, cualquier grupo o rival va a ser difícil, pero que nos hayan tocado Botafogo, Estudiantes y la U de Chile sirve para mostrarse, competir y saber en qué nivel estamos. En lo personal, me gusta que nos hayan tocado equipos de esta magnitud, porque no te permite relajarte".

Sobre su presente en el fútbol venezolano, señaló: "Actualmente soy el arquero titular, capitán y también el referente del equipo, al que llegué el año pasado. Tuvimos la posibilidad de ser campeones y clasificar por primera vez a la fase de grupos de la Libertadores, algo histórico para el club. Yo vine acá porque necesitaba mostrarme, uno viene a un club como éste para tener vidriera, y decidí quedarme porque la dirigencia hizo un esfuerzo para que yo me quede. Yo la paso bien acá, además quería jugar la Copa Libertadores. Lo que pasa es que a nivel presupuestario es mucha la diferencia, es demasiada, con nuestros rivales. Por ejemplo, quizá uno o dos jugadores de Botafogo valgan más que toda la plantilla de Carabobo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: