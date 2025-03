Eduardo Domínguez, autocrítico: "Perdimos bien, porque hoy hicimos las cosas mal"

AUDIO.- El entrenador, en conferencia de prensa, reconoció las complicaciones que tuvo su equipo ante Barracas Central. Y sobre el cuestionado arbitraje de Nicolás Ramírez, dijo: "me duele que se naturalicen las cosas que están mal".

Estudiantes sufrió otra caída en condición de visitante, luego de una versión desdibujada e inconexa frente a Barracas Central.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT del Pincha expresó: "Hoy fue un mal partido. Creo que no encontramos bien los espacios y tuvimos que modificar el esquema, porque la cancha estaba pesada. El rival hace su juego, lo hace bien, y creo que no tuvimos las conexiones que buscábamos tener, no hubo conexión en el equipo, es como que estuvimos desconectados".

Luego, analizó: "Tuvimos que ampliar más el campo de juego, con Tiago por un lado, con Edwin por el otro, bien de extremos, para ver si podíamos desdoblar. No tuvimos situaciones claras para hacer el gol, solo fue una individualidad de Tiago. No tuvimos mucho más y el rival tampoco. Sabíamos que este tipo de partidos son muy trabados, muy disputados, nos costó más de la cuenta de lo que creíamos".

Además, añadió: "Hay que hacer, lamentablemente, borrón y cuenta nueva. Los puntos que hemos desperdiciado hoy lo vamos a sentir, pero hay que mirar para adelante y creo que debemos, por nosotros y por nuestra gente, mostrar otra cara".

Luego, el entrenador habló de las variantes de cara al debut en la copa Libertadores: "Es la competencia más importante del continente o de la parte baja del continente, entonces claro que nos motivan y como estamos, dolidos, golpeados, no nos gusta vernos así. Ya mañana tiene que doler porque la verdad es que jugamos mal, pero hay que levantar la cabeza, seguir para adelante, tenemos un viaje largo por hacer, pero es el inicio de otro camino paralelo que debemos competir, sabiendo la experiencia del año pasado".

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: