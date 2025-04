Estudiantes le ganó con autoridad a Carabobo y arrancó con el pie derecho en la Copa Libertadores

AUDIO.- El Pincha le tiró la chapa encima al equipo venezolano y debutó con un 2 a 0 en calidad de visitante. Arrancó mal pero luego ajustó las marcas. Primero anotó Núñez, de cabeza, y aumentó Ascacibar, de penal.

Estudiantes no cometió el mismo pecado del año pasado, que había dejado escapar el triunfo en Chile ante Huachipato. En la calurosa Venezuela superó con autoridad a Carabobo para empezar con el pie derecho en la zona A y, ahora sí, soñar con clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

No fue la mejor versión del equipo de Eduardo Domínguez, pero lo suficientemente convincente como para no dejar dudas de que merecía los tres puntos. Es mucho más equipo que su rival, pero le costó mucho imponerlo en cancha.

El Pincha arrancó el partido con las mismas dudas y problemas de los últimos partidos. Sin peso en el mediocampo y con enormes problemas cuando fue atacado, en este caso por un rival con técnica y actitud pero sin profundidad. No fue bueno, nada bueno lo que mostró en los primeros 45 minutos. Mejor dicho, en los 35 iniciales.

Ya de arranque el que se equivocó fue Facundo Rodríguez con un despeje que quedó corto y el extremo derecho Tortolero definió mal porque se demoró. Pero fue el llamado de atención y la presentación de que el equipo no estaba seguro, como el jueves contra Barracas Central y antes contra Defensa y Justicia.

El problema no parecen ser los nombres, aunque está claro que Rodríguez y Ramiro Funes Mori (que estuvo como suplentes) no están a la altura física o futbolística de lo que demanda la competencia. Pero el problema del Pincha está en el medio.

Cristian Medina no es conductor ni volante externo. No siente la posición de interno y se va extinguiendo conforme pasan los minutos. Si no se enciende Tiago Palacios o el Ruso Ascacibar no parece por sorpresa, el equipo no es capaz de sorprender a ningún rival.

Es verdad que en ese primer tiempo tuvo más chances que su rival, pero Carabobo cada vez que manejó la pelota o la recuperó dejó la sensación de ser peligroso.

El mejor fue el colombiano Cañazales que por izquierda mostró un tranco interesante. Muy bien el volante Núñez en el medio. En el final se empezó a soltar y animarse un poco más. Casi convierte Ascacibar encontrando una segunda pelota por derecha, luego Arzamendia llegó por izquierda y de inmediato Lucas Bruera le sacó un gol a Guido Carrillo que remató desde afuera del área. Del tiro de esquina llegó el cabezazo salvador de Santiago Núñez para el 1-0 que podía dar tranquilidad y cambiar el rumbo del partido.

En el segundo tiempo Estudiantes se mostró más ambicioso, como prolongando lo visto en el final del primer tiempo.

Se paró unos metros más adelante como buscando el segundo gol rápido para disimular los errores de mitad de cancha para atrás. En esa misión lo tuvo al minuto el capitán Ascacibar con un intento desde la derecha, Arzamendia desbordó con un buen centro desde la izquierda y el platense Lucas Bruera otra vez le sacó un gol a Guido Carrillo. Si hasta hubo un tanto anulado por infracción.

El partido pareció inclinarse para el lado de Estudiantes cuando el delantero Tortolero se fue expulsado por roja directa por infracción a Ezequiel Piovi en campo albirrojo. En desventaja y con uno menos el local tenía más cuesta arriba la remontada. Casi en simultáneo llegó la jugada del penal a Santiago Arzamendia del defensor local, que no dejaba dudas pero recién fue alertado por el VAR y el colombiano Ospina lo tuvo que revisar varios minutos.

Mientras se revisaba el Loco Bruera removió toda la zona y Guido Carrillo lo corrigió. El que pidió la pelota fue el capitán, que venía de errar dos penales pero anoche no dejó dudas con un fuerte remate al sector superior del arquero. Una diferencia de dos goles para sentir el triunfo en el paladar.

En el final el Pincha jugó con autoridad y solvencia. Le tiró toda la chapa encima para quedarse con el triunfo y mirar el futuro en esta competencia de otra manera.

No brilló, no jugó un gran partido, pero tuvo algo, puede ser mística, para llevarse el triunfo a la Argentina. Esto recién empieza pero con tres puntos es mucho mejor.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2025-4-2-2-39-33-le-tiro-la-chapa-encima-y-debuto-con-un-triunfo-deportes