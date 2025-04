Estudiantes perdió con Boca 2 a 0 y extendió a seis partidos su racha sin victorias en el Torneo Apertura

VIDEO.- El Pincha bajó mucho su rendimiento en el segundo tiempo y lo pagó caro, tras una primera parte en la que tuvo las más claras. Prolongó su mal momento futbolístico y se viene Botafogo por la Libertadores. Mansilla le contuvo un penal a Cavani. Palacios y Merentiel, los goles xeneixes.

En La Bombonera, Estudiantes perdió 2-0 con Boca y agrandó su mal momento en el campeonato. El equipo de Domínguez fue de mayor a menor y cayó por los tantos de Carlos Palacios y Miguel Merentiel. Acumuló su sexto encuentro sin ganar en el Apertura y deberá jugarse a todo o nada, su clasificación a los playoffs en las últimas dos fechas. Antes, se le vendrá Botafogo en otra “final” por la Libertadores.

Un arranque donde Estudiantes se posicionó mejor, ganando los duelos en el mediocampo a través de la movilidad de Medina y Cetré. Neves manejó los hilos junto a Ascacibar y no dejaron pensar a Zenón y a Delgado, quienes no encontraron pases. La primera chance clara fue para Estudiantes: tras una buena jugada colectiva, Ascacibar se la bajó a Carrillo dentro del área y el nueve sacó un fuerte cabezazo, que sacó de buena manera Marchesín. Medina se mostró muy rápido y jugando un partido aparte, ya que recibió silbidos por parte de los hinchas Xeneizes en cada pelota que tocó. Cetré tuvo un duelo aparte con Advíncula, donde el peruano apostó mucho a la pierna fuerte para frenarlo. Por momentos, el juego fue más físico que jugado, donde predominó la imprecisión.

Con el correr de los minutos, Estudiantes cedió un poco la posesión, pero se cerró bien ante un Boca que no tuvo tanta creatividad y que no supo encontrar los espacios para lastimar. Palacios se mostró movedizo y Carrillo tuvo un duelo aparte con los centrales. A través de Medina, el Pincha generó otra situación clara de peligro: tras un pase milimétrico de Palacios, el volante encaró dentro del área y definió ante la salida de Marchesín, pero Advíncula salvó el gol en la línea. En el último cuarto de hora, Boca tuvo un poco más de dominio y buscó atacar por el lado de Meza, con el despliegue de Zenón y las subidas de Blanco. El Pincha no tuvo la profundidad inicial y el Xeneize se animó: a los 39 minutos, el local tuvo la gran chance de abrir el marcador a través de un penal, luego de un falta de Boselli sobre Cavani. Y como sucedió en Córdoba por la Copa de la Liga del año pasado, Mansilla se lo adivinó al uruguayo, que definió débil al palo derecho, para los efusivos abrazos de sus compañeros. Los últimos minutos generaron mucha paridad en el juego, donde la pelota se repartió entre los dos equipos.

En el segundo tiempo, Estudiantes salió dormido y Boca lo fue a buscar de entrada, con mayor presión. El Xeneize aprovechó el envión y luego de un intento de Cavani, encontró la apertura del marcador a los 2 minutos: tras un centro de Blanco y un pase adentro del área de Merentiel, Carlos Palacios definió el 1-0 con un buen derechazo, al palo derecho de Mansilla.

Con el correr de los minutos, el Pincha salió del asedio inicial y buscó manejar la pelota. Sin embargo, el partido comenzó a levantar temperatura, luego de un fuerte planchazo de Blanco sobre Ascacibar. Para Nazareno Arasa fue solo amarilla y pese a la revisión del VAR, se mantuvo la decisión más allá del enojo de todo Estudiantes y sobre todo, de Domínguez. El Pincha intentó reaccionar con una pelota parada: tras un tiro libre de Palacios, Medina anticipó a todos y definió ante Marchesín, que generó otra buena atajada.

Más allá de intentar reaccionar, Estudiantes no estuvo fino con la pelota y generó muchas pérdidas sin presión. Y a través de una mala salida, llegó el segundo de Boca: a los 18 minutos, Cavani captó un mal pase de Meza hacia dentro, asistió a Merentiel quien con un furioso remate de media distancia convirtió el gol para dejar sin respuestas a Mansilla. Un mazazo para el Pincha, que sintió el impacto en el momento donde quería ponerse en partido. En los últimos minutos, los buscó con más ganas que juego. No tuvo convicciones, ante un Xeneize que estuvo más cómodo en el partido y que se amparó en la ventaja.

Domínguez apostó a los ingresos de Farías y Tobio Burgos, para intentar cambiar la historia. Sin embargo, no tuvo peso ofensivo, se mostró carente de ideas y dejó espacios defensivos, que Boca no supo aprovechar.

El pitazo final dejó a Estudiantes con muchas dudas y pocas certezas de cara al futuro. Agrandó su bache en lo que va del año y acumuló su sexto encuentro sin ganar, que lo deja en peligro de cara a los playoffs. Pase lo que pase al cierre de esta fecha, no perderá su lugar, pero sabe que deberá reaccionar lo más rápido posible para enderezar el rumbo. Sin embargo, el miércoles deberá cambiar el chip ya que tendrá choque de Copa Libertadores ante Botafogo, en una verdadera final. Sin dudas, puede ser el partido ideal para que el Pincha vuelva a ser.

