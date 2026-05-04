EN VIVO - El streaming de La Redonda

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Esta es la grilla de la programación del 2026, de lunes a viernes:
6 a 8: Puntapié Inicial
8 a 11: Inteligencia Artesanal
11 a 12: La Previa de El Equipo Deportivo
12 a 14: El Equipo Deportivo (primera edición)
14 a 17: El Ascensor
17 a 18: La Escudería
18 a 19: El Superclásico
19 a 21: El Equipo Deportivo (segunda edición)
21 a 24: Noche Redonda
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