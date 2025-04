Estudiantes sólo pudo empatar 0 a 0 con Tigre y complicó su clasificación para los octavos de final

VIDEO. El Pincha careció de ideas y apenas igualó ante el Matador, en UNO. El equipo de Eduardo Domínguez sintió algunas bajas, especialmente la de Santiago Ascacibar. Cayó al octavo lugar de su zona y se jugará todo en la última fecha, visitando a Argentinos Juniors.

Estudiantes quedó complicado de cara a su clasificación a los Playoffs del torneo Apertura. Es que anoche sumó su séptimo partido sin ganar (con tres empates y cuatro derrotas) y cerró la fecha en la octava posición. A falta de una jornada está clasificado pero tendrá que ganarle a Argentinos o empatar y cruzar los dedos para no quedarse afuera. Por eso el 0-0 de anoche ante Tigre dejó un sabor a nada. O sí, un sabor amargo.

El equipo de Eduardo Domínguez está padeciendo lucidez e ideas en los metros finales. No convierte goles y eso es un verdadero problema. Anoche casi que no generó situaciones. Ante Botafogo se salvó por el blooper del arquero rival, pero contra el Matador no tuvo esa suerte. De todos modos, con poco, de haber habido un ganador hizo méritos como para serlo.

Está claro que el empate de ayer no será el responsable en caso de quedar eliminado. El Pincha perdió puntos increíbles que hoy los está lamentando, como las derrotas ante Defensa y Barracas en el final y contra Belgrano de local. Ayer sumó un punto al menos. El declive de su juego es muy evidente.

Estudiantes salió decidido a buscar el gol que necesitaba para ganar el partido, el único resultado necesario para seguir con chances claras de meterse en los Playoffs. Pero lo hizo con una receta repetida y sin mucho cambio de ritmo. Fue Gabriel Neves quien se hizo cargo de la conducción, parado siempre en el centro de la cancha y manejando la pelota. No tuvo socios, ya que Tiago Palacios y Joaquín Tobio Burgos no aparecieron o lo hicieron en pocos momentos. Estudiantes siempre trató de encontrar los caminos mediante la rotación de la pelota y esperando romper por afuera. Los rivales ya lo conocen y por eso mucha marca en esos sectores. Por eso extrañó quien pudiese romper por adentro del campo, siempre buscó el juega por las bandas.

Encima no le pudo dar continuidad al juego, ya que cuando amenazaba con engancharse algún jugador de Tigre se tiraba al piso o el árbitro Sebastián Zunino buscara sancionar algo o jamás utilizar la ley de la ventaja. Imposible que ese contexto y el mal juego de Estudiantes lo llevasen al gol.

Aún así tuvo dos chances claras de gol. A los 14 minutos combinaron bien por la derecha Facundo Farías y Tiago Palacios. Este último quedó frente al arquero rival que estuvo rápido de piernas para achicarle el espacio y tapar el envío. Fue una situación muy clara de gol. Tres minutos después Lucas Alario probó desde afuera: el remate tenía fuerza y dirección pero una pierna rival se entrometió y llevó la pelota al córner.

El equipo extrañó al Ruso Ascacibar y esas apariciones por todos lados, el manejo de Cristian Medina (sin jugadores con peso ofensivo es fundamental) y, por sobre todas las cosas, a Guido Carrillo: hoy por hoy es el único delantero que tiene el equipo que se puede llevar dos marcas o ganar en el área rival si la pelota viene por arriba... o por abajo.

LO BUSCÓ EN EL COMPLEMENTO CON MUY POCAS IDEAS

El segundo tiempo empezó igual pero Estudiantes un poco más apurado por llegar al gol. Al menos le puso un poco de mayor intensidad, siempre contra un rival que intentó lo contrario y un árbitro sin autoridad. Al menos en los primeros minutos se animó a probar al arco y fue Facundo Farías: el palo derecho de Zenobio le dijo que no.

Entonces Domínguez entendió que era el momento de apurar para ganar: adentro José Sosa y Guido Carrillo. Así el equipo sumaba alguien más en la creación y con dos “9” iba a buscar más por el juego directo y tener mayor presencia. No fue así porque siguió jugando a los cien pases para llegar al área y eso expuso sus limitaciones en este momento del semestre.

En los minutos finales el DT plantó en cancha un equipo totalmente ofensivo. Dos delanteros de área, Edwuin Cetré por izquierda, luego Manyoma por derecha, Sosa, Neves y Tiago Palacios... No pudo ni sumando gente arriba generar situaciones de gol. Equivocó los caminos no mostró cansancio mental para terminar las aproximaciones al área rival. Buscó con más ganas que fútbol un gol que le hubiese permitido jugar la última fecha hasta con la posibilidad de clasificar perdiendo en LA Paternal.

El problema de este equipo es que el fin de semana jugará una “final” para clasificar y a los pocos días otra en Santiago de Chile en la Copa Libertadores. Con este nivel no parece ser el mejor escenario y entonces esa sensación de amargura y preocupación de su gente (también de los protagonistas) tras el 0-0 ante Tigre.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2025-4-29-3-47-37-pocas-ideas-y-un-empate-que-lo-complica-mucho-deportes