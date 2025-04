Subió el precio del pan: "El incremento es del 12% y aplica a todos los productos de panadería"

AUDIO.- Martín Pinto, directivo de la Cámara de Industriales Panaderos, detalló que la decisión es consecuencia de los “constantes aumentos que venimos sufriendo en las materias primas, los insumos, combustibles y las tarifas de los servicios públicos”.

Numerosos centros de panaderos de la Provincia, agrupados en la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) confirmaron que a partir del 1 de abril se vieron obligados a aumentar el precio del pan y de los productos panificados que comercializan, en un orden del 12%, como consecuencia de las importantes subas de los costos que se registran en la industria panadera.

“El aumento ya rige para todos los productos de panadería: pan, facturas, tortas, sandwiches... todo”, explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y uno de los máximos referentes de la CIPAN.

En diálogo con La Redonda 100.3, el directivo sostuvo que “hace un año que no tocábamos ningún precio, pero en el transcurso de ese tiempo a nosotros sí nos aumentaron los proveedores. Al registrarse una caída grande en el consumo de pan, no queríamos tocar los precios pero en estas últimas semanas volvieron a subir la harina, el combustible y los servicios. El costo de producción nos superó y no nos quedó otra que aumentar”.

