Estudiantes volvió a perder, esta vez por la Copa, y también llega tocado al clásico

hora se complicó en la Copa Libertadores. Ya lo hizo en el torneo Apertura y anoche se metió en un flor de problema en la competencia que más le interesa. Porque perdió como local 2-1 con la Universidad de Chile y quedó en incómoda situación de cara a la clasificación. Lo peor de todo, además de lo numérico, es que futbolísticamente sigue en retroceso, sin solidez defensiva ni rebeldía.

Este Estudiantes supo jugar muy bien los partidos definitorios en la Copa Argentina y en la Copa de la Liga del año pasado. Pero en la temporada pasada y ahora evidenció que no sabe jugar la Libertadores. Demasiado inocente en los momentos clave, al punto de que le dieron vuelta el partido en cinco minutos. De yapa perdió su tercer partido seguido como local, sumados a los de Gremio y Huachipato del año pasado. Además de mejorar tendrá que aprender mucho si quiere hacer historia, de lo contrario su paso será como el del año pasado.

El partido empezó con todo y a pedir de Estudiantes, que a los 2 minutos se puso en ventaja con un gol de Ezequiel Piovi, que aprovechó una pelota que quedó suelta en el área luego de un centro desde la derecha. El Pincha salió con todo y tuvo su premio. Nadie imaginaba a esa altura que la felicidad de esos hinchas iba a durar un suspiro.

Pero en la jugada siguiente, cuando la U salió de la mitad de cancha, Meza dudó en un anticipo a Di Yorio, perdió la posición y Funes Mori le cometió penal al delantero por llegar a destiempo. La pelota la agarró Aranguiz y le rompió el arco a Matías Mansilla, que antes le indicaba patear a ese lugar. En dos minutos, partido empatado.

No se había repuesto del primer golpe que de inmediato un tiro de esquina desde la derecha desnudó todos los problemas de una defensa distraída, con poco trabajo y con errores a la vista. A esta altura, realmente preocupante, porque de volea tras una segunda pelota Zaldivia marcó el 2-1. Iban 8 minutos nada más.

Tuvo muchas oportunidades Estudiantes para empatar, pese a que la presencia de Cristian Medina y José Sosa en cancha muchas veces le quitó ritmo, y a que Eric Meza no fue tanto al ataque por la derecha. Demasiados volantes con mismas características y falencias. No lo vio el entrenador. A pesar de todo eso el equipo atacó y llegó por las bandas hasta el área de la U, que se defendió como pudo y tuvo un arquero que no cometió errores.

El Pincha mantuvo en el segundo tiempo el esquema y la forma de jugar. No se desesperó pese al nerviosismo de la gente. Pero mostró que no tiene estirpe copero como otros equipos que jugaron la Libertadores. Cometió errores infantiles, entró en discusiones sin sentido, cometió faltas innecesarias y no tuvo ese plus para sacar adelante un partido chivo contra un rival mucho mejor de lo que se esperaba. En definitiva el equipo Azul jugó un partido de Copa Libertadores como indicaba la situación: puso cuando se necesitaba, el arquero se derrumbó varias veces y sus jugadores más experimentados hicieron lo propio sistemáticamente.

Para los últimos 30 minutos Domínguez apostó por Facundo Farías por Sosa, buscando más velocidad de mitad de cancha, con transiciones que sean más cortas. Pero no pudo sentirse cómodo en toda la noche. Nunca prevaleció en el mediocampo ni sometió al rival. De hecho hasta los 20 minutos no le creó una sola situación de gol real, más allá de algunas aproximaciones. El primer llamado fue el gol anulado a Farías por posición adelantada.

Estudiantes, como contra Belgrano y demás partidos de este pobre presente futbolístico, se fue quedando y sufriendo impotencia. No tuvo ideas para llegar al gol, repitiendo centros y mostrando una alarmante falta de rebeldía en sus jugadores. No pudo ni supo qué hacer además de tirar centros a un Carrillo, recontra marcado. Adicionó seis minutos el árbitro, de pésima labor, pero no le alcanzaron. Ni le hubieran alcanzado ni 20 minutos. Se fue con la certeza que si no despierta seguirá en caída libre.

