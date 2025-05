Copa Libertadores: Estudiantes venció a Carabobo con comodidad y cerró como puntero de la zona A

VIDEO.- El Pincha ganó por 2 a 0, sin jugar del todo bien, pero le alcanzó para clasificar a los octavos de final. Los goles de Edwuin Cetré y Luciano Giménez, en 23 miniutos, liquidaron la historia. Ahora espera por el sorteo de la fase final.

Estudiantes cumplió su objetivo. Ya está. Se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores tal como era el proyecto a comienzos del año. Se metió dentro de los mejores 16 equipos de la competencia luego de sortear el partido contra Carabobo. tal como se esperaba. Ahora tendrá que barajar y dar de nuevo si realmente quiere ser protagonista serio porque los rivales que vendrán por delante no ofrecerán las ventajas de anoche de los venezolanos y tampoco las de la U. de Chile en Santiago.

Pero se clasificó y es para celebrar. Al menos se sacó la espina del año pasado y cumplió con una parte de los buscado para este semestre. Porque no solo que se clasificó sino que lo hizo como puntero de grupo, situación que le permitirá eludir a algunos rivales de peso de la Copa, entre ellos Palmeiras y el mismo River, que también terminaron adelante en sus zonas. Y Racing si se da la lógica. Y San Pablo... Y otros más.

De todos modos no fue bueno el partido de Estudiantes, que dejó muchas dudas y logró una rápida y clara ventaja por la flaqueza de su rival, que no obstante le manejó la pelota en algunos pasajes del juego y solo por su pobreza futbolística no se puso en ventaja. Es más, a los 3 minutos el grandote Cañozalez, que en Valencia había sido un dolor de cabeza, remató desde afuera y casi marca el 1-0.

Pero se enchufó un rato Estudiantes y en una ráfaga logró el primero gol con una magnífica definición de Edwuin Cetré desde el vértice izquierdo del área: le clavó la pelota al palo opuesto de Lucas Bruera. Iban 11 minutos.

Un rato después, con evidentes muestras de desatención, otra vez Carabobo manejó la pelota con ganas pero sin profundidad y otra vez cuando el Pincha pisó el área hizo el segundo, Pudo ser de Medina, pero definió mal y en el rebote Luciano Giménez hizo el gol de “9”, el primero suyo en la Copa Libertadores y más alivio para Eduardo Domínguez y compañía que empezaron a estar más atentos a lo que sucedía en Río de Janeiro: no tenía que ganar la U porque se perdía el primer puesto. Fue el único interés de la noche que a esa altura se asemejaba más a estar al aire libre en Alaska en invierno que en otoño en La Plata. Impresionante el frío que hizo.

Estudiantes salió más decidido en el complemento a terminar la historia o a seguir convirtiendo goles, pero con un ritmo que dejó espacios preocupantes. Sólo un rival como Carabobo hizo que las cosas siguieran iguales. Y las buenas atajadas de Bruera, que le sacó un remate de gol a Giménez y le achicó bien a Cetré.

Desde lo táctico sólo modificó nombre por nombre, con Ezequiel Piovi en lugar de Gabriel Neves. El DT buscó un poco más de orden y cuidar al uruguayo seguramente al límite. Siguió con el 4-2-3-1 con el que inició, aunque soltó más a los laterales, principalmente a Eric Meza por derecha.

Desde el banco Domínguez le dio lugar a Alexis Castro que regresó después de dos meses a jugar y a Facundo Farías, que sigue sumando minutos para ser el refuerzo que buscó el Pincha en el primer semestre. Todavía ninguno de los dos logró ese título.

¿Y el partido? Nada, una práctica nocturna con pocas emociones más que mirar el celular para ver el resultado e la U. de Chile, un segundo gol anulado a Botafogo y suplicar que se termine para encontrar algo de calor en otro lugar que no sea al aire libre. El Pincha hizo lo que quiso y de haber tenido puntería aumentaba antes del final.

Siguió con los cambios Domínguez, que mandó a la cancha a José Sosa por Cetré y relegó a Lucas Alario, quien claramente es uno de los jugadores que deberá aprovechar la pretemporada para sumarse a la lista de refuerzos porque al igual que Castro y Farías tampoco demostró nivel. Peor: ni siquiera anoche entró con el “9” titular fuera por lesión.

Estudiantes logró meterse en los octavos y de yapa lo hizo com puntero de grupo, algo impensado cuando hace un mes y medio atrás había perdido como local con la U de Chile. Pero sus triunfos ante Botafogo y contra los chilenos de visitante le dieron este lugar. A partir de ahora la exigencia será otra y deberá tener fortuna en el sorteo de octavos. Hay un par de “cucos” que tal vez pueda evitar en la primera eliminatoria. De todos modos sabe que para soñar en grande tendrá que mejorar y tendrá un mes por delante con vacaciones y mini pretemporada. Por lo pronto se despidió de sus hinchas en UNO con otro triunfo copero y clasificación en primera clase. El viaje está por comenzar y ya se ajustó los cinturones.

