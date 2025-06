Domínguez puso en duda su continuidad y sacudió a todo Estudiantes: "No se si voy a seguir"

AUDIO.- Tras la derrota y eliminación en la Copa Argentina, el DT hizo una fuerte autocrítica, hizo un balance del rendimiento del equipo y dijo que pensará muy bien si sigue o no: "Han pasado situaciones que no son de mi agrado", reveló.

La derrota ante Aldosivi provocó un cimbronazo en el Pincha que no solo culmina en la temprana eliminación de la Copa Argentina, sino también en la continuidad del propio entrenador Eduardo Domínguez.

El DT del Pincha, en conferencia de prensa, señaló sobre el encuentro: "En principio con mucha bronca, creo que hemos iniciado el partido con 15 o 20 minutos de control, llegamos al gol, recuperábamos rápido y manejábamos con claridad y criterio la pelota. Luego, de repente erramos dos pases, nos tensionamos y nos empataron el partido".

Además, añadió sobre la caída: "Tras ello, dejamos de crear, era muy esporádico y esforzado. No pudimos desplegar lo que habíamos hecho en el comienzo". Sobre la roja a Palacios en el complemento, analizó: "Tiago tuvo un error y condicionó el encuentro".

En la previa de la palabra, el entrenador de Estudiantes mantuvo una reunión con el Director Deportivo, Marcos Angeleri, y se demoró en tomar la palabra. Luego, en la sala de conferencia, sorprendió al referirse a su continuidad: "Tengo que pensar bien si voy a seguir o no. Estuve hablando con Marcos (Angeleri) porque han pasado situaciones que no son de mi agrado, tenemos que evaluar que situación puede suceder y ahí decidiremos si estamos o no para lo que viene. Hay que hablar y tener prioridad para saber eso, tengo que pensar en nuestro futuro, a pesar de tener ya planificada la pretemporada".

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: