La Selección no para: le ganó por 1 a 0 a Chile y se aseguró el primer puesto en las Eliminatorias

VIDEO.- El equipo de Scaloni tuvo múltiples ausencias, por suspensiones y lesiones, y aún así se impuso en terreno visitante. De paso, dejó al equipo trasandino casi sin chances de llegar al Mundial. El gol lo anotó Julián Álvarez, en el primer tiempo.

No importa quién juegue, no importa si el capitán está en cancha o en el banco. No importa el escenario ni las necesidades del rival. Esta Selección sabe lo que quiere dentro del campo y tiene identidad. Por eso anoche en Santiago derrotó a Chile por 1-0 con un gol de Julián Álvarez en el primer tiempo.

De esta manera Argentina se aseguró el primer puesto en las Eliminatorias, algo que no sucedía con 10 selecciones desde aquella de Marcelo Bielsa antes del Mundial de Japón. La de Alejandro Sabella también terminó arriba pero no estaba Brasil. Su rival, por el contrario, quedó con un pie y medio afuera de la copa del mundo que tendrá tantas selecciones que ya nadie recuerda. Un premio para Lionel Scaloni y resignación para Ricardo Gareca que dejó todo pero ya no tiene ni un cuarto del plantel que supo tener.

El primer tiempo entre Chile y Argentina fue un reflejo de la necesidad de ambos equipos, aunque con un dominio más claro por parte de la Albiceleste, que literalmente hizo lo que quiso.

Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, jugó con una propuesta ofensiva, buscando espacios en la defensa chilena, que se mostraba un tanto atada y con dificultades para generar peligro. Desde el inicio, Argentina mostró su intención de controlar el balón y presionar alto. Hubo algunas llegadas tempranas, destacándose una oportunidad de Rodrigo De Paul que se fue por encima del travesaño.

La persistencia argentina dio sus frutos en el minuto 16 del primer tiempo. En una jugada bien hilvanada, Leonardo Balerdi inició la acción con un pase preciso para Thiago Almada. El volante avanzó y habilitó de manera excelente a Julián Álvarez, quien con una exquisita definición “picó” el balón por encima del arquero Brayan Cortés para poner el 1 a 0 en el marcador. Este gol tempranero fue un golpe para las aspiraciones chilenas, que necesitaban sumar puntos en casa para mantener vivas sus chances de clasificación.

A pesar del gol, Chile intentó reaccionar y tuvo su oportunidad más clara de la primera mitad a través de Alexis Sánchez, cuyo remate fue bien contenido por Emiliano “Dibu” Martínez, demostrando su habitual seguridad. Fue la única reacción del local.

El partido también tuvo un momento picante entre Arturo Vidal y Rodrigo De Paul, segundos antes del gol argentino, reflejando la intensidad que suele caracterizar estos clásicos.

En esos primeros 45 minutos la Selección pudo aumentar en un par de oportunidades porque explotó la velocidad de Simeone, la clase de Almada y el despliegue de De Paul para manejar la pelota, jugar con tenencia y de contra cuando quiso. Hizo, literalmente, lo que quiso. Solo le faltaron un par de goles más para establecer las claras diferencias en la fría noche de Santiago que otra vez tuvo a la Argentina en un nivel superlativo.

Las cosas cambiaron en el segundo tiempo porque Chile ajustó las marcas y pudo sentirse un poco más cómodo en el campo mixto del estadio Nacional de Santiago. La sorpresa fue la salida de Arturo Vidal, que después de un flojísimo primer tiempo fue reemplazado por Ricardo Gareca y automáticamente el partido se hizo más parejo. Ingresó el exEstudiantes Javier Altamirano, quien con buena dinámica hizo jugar a sus compañeros más adelantados. La otra variante fue la de Hormazabal por Pizarro.

Con Chile en combate otra vez, la Selección repartió el manejo de la pelota y las situaciones de gol. El equipo perdió el espacio y la sorpresa del inicio y tanto Giuliano Simeone como Tiago Almada no tuvieron tanto espacio como para correr. Promediando los 15 minutos ingresó Lionel Messi, que se quiso hacer dueño de la pelota pero dejó en evidencia que todavía le falta ritmo de juego y que el tramo final de su carrera en una liga como la de Estados Unidos no le está haciendo demasiado bien.

Lucas Cepeda, que fue el jugador más peligroso de Chile en ofensiva, tuvo una jugada muy peligroso contra el Cuti Romero que le debió costar la tarjeta roja. Le dejó su botín derecho muy alto y pudo provocarle una lesión peligrosa al defensor argentino. Pero Jesús Valenzuela ni los asistentes del VAR lo alertaron y todo fue un “siga siga”. A falta de 15 minutos el propio Cepeda erró un gol casi debajo del arco y todos recordaron que debía haberse ido expulsado.

Buscó el empate Chile en el final y otra vez apareció Dibu Martínez, que trabajó poco pero fue efectivo. Ganó Argentina y puede decirse que justo por lo realizado en el primer tiempo. Retrocedió un poco en la parte final y se quedó sin piernas. Igual más que meritorio teniendo en cuenta las bajas: la Selección “B” ganó en Chile y se regaló otro triunfo.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2025-6-6-5-0-53-la-seleccion-b-hundio-mas-a-chile-deportes