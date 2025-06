Alejandro Orfila en La Redonda: "Gimnasia es un desafío que me motiva muchísimo"

AUDIO.- En una extensa charla con "El Equipo Deportivo", el flamante entrenador del Lobo habló sobre los objetivos que buscará cumplir y la idea de juego que intentará imponer. Además se refirió al mercado de pases y si influyó Claudio Tapia en su llegada.

Desde hace varios días, Alejandro Orfila comenzó su ciclo como nuevo entrenador de Gimnasia, con la misión de levantar a un equipo que necesita sumar puntos con urgencia en el segundo semestre. Y desde hace varios días, se instaló en Estancia Chica para interiorizarse con el club, mientras el plantel realiza la etapa más dura de la pretemporada.

En diálogo con el Equipo Deportivo de La Redonda, el flamante entrenador del Lobo brindó detalles de su proyecto, lo que significa la oportunidad para él de dirigir al club y además destacó los puestos a reforzar en este mercado de pases.

En primer lugar, se refirió a cómo se dio su llegada: “Habíamos tenido un primer encuentro hace tres meses, en el cuál nos conocimos mutuamente. Me dejaron una grata impresión. Después de la salida de Diego Flores, retomamos la conversación y se fortaleció eso que habíamos hablado. La realidad es que el tiempo nos unió, para que yo pueda ser el entrenador de esta institución tan prestigiosa. Gimnasia es un desafío que me motiva muchísimo”.

Además, contó las razones por las que está viviendo en Estancia Chica: “Estoy viviendo en Estancia Chica, porque quiero interiorizarme. Uno de los componentes de mi cuerpo técnico es de Gimnasia y conozco su pasión, por eso hace 8 días que estoy acá para conocer todos sus pasillos. Uno lo tiene que vivir, para conocer absolutamente todo. Desde que vine a la institución, una de las cosas que más me llamó la atención son las fotos de Timoteo Griguol. ¿Qué hacía él? Vivía en Estancia Chica y transmitía ese sentido de pertenencia”.

Por otra parte, destacó que quiere cambiar el rumbo del Lobo y también, su mentalidad: “Yo soy un entrenador con una convicción muy importante hacia el trabajo y a la idea futbolística. Quiero contagiar a los jugadores en el día a día, con la idea futbolística de jugar igual a igual en cualquier cancha. Tenemos que empezar a construir ese futuro mejor y necesitamos que los protagonistas empecemos a contagiar. Los jugadores están motivados y preparados para revertir lo del primer semestre. Vamos a trabajar muchísimo y vamos a tratar de que Gimnasia transite un camino diferente”.

También dejó en claro que no renunciará a una idea de protagonismo: “Yo me guío por realidades. Si se analiza mi carrera, en todos los equipos siempre propuse lo mismo. En algunos me fue bien y en otros, no tanto. Pero la propuesta siempre fue la misma. Mi último proceso fue Barracas Central, donde entramos a los playoffs y hasta le sacamos un invicto de más de 30 partidos a Central como local. Le jugamos de igual a igual a Boca, River y a todos los equipos chicos. Yo le transmito a los futbolistas que tenemos que sentir que somos Gimnasia y que somos uno de los grandes equipos de la liga. A partir de ahí tenemos que construir”.

La entrevista completa, en el audio adjunto: