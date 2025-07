Estudiantes perdió con Unión en Santa Fe y profundizó su mal momento

VIDEO.- El equipo dirigido por Eduardo Domínguez cayó por 1 a 0, en su debut en el Torneo Clausura. Jugó otro partido malo, pero peor que los anteriores. Si la derrota no fue más amplia tuvo un responsable: el arquero Fernando Muslera.

Fin de ciclo. No se puede decir otra cosa después de ver el partido de Estudiantes de anoche en Santa Fe, con derrota ante Unión, una más, que no hizo otra cosa que dejar en evidencia el deterioro futbolístico e institucional, con un entrenador perdido y alejado de una dirigencia sin participación en el manejo del fútbol.

En el primer tiempo Estudiantes trató de tener la iniciativa porque Unión se plantó en su campo y buscó atacar recién con pelota recuperada. Pero no fue preciso y no se sintió cómodo, por su falta de un jugador capaz de tener la pelota y por el estado del campo de juego, muy mojado que hizo que sus jugadores se cayeran más de lo normal.

Pero cada vez que el local pisó el área avisó que era peligroso. A los 18 segundos Fragapane estrelló la pelota en el palo, a los 10 Tarragona remató afuera y a los 18 fue Fernando Muslera quien le sacó el gol al exGimnasia. Atajadón del refuerzo que llegó desde Turquía.

Defensivamente el Pincha no se plantó bien. El ingreso de Leandro González Pirez no le dio seguridad y cada vez que la pelota fue al punto del penal mostró grietas y una desincronización. Por eso el grosero error del exRiver a los 20 minutos no sorprendió a nadie: entregó la pelota al medio a nadie, Piovi ni se enteró y Mauricio Martínez definió ante la salida del arquero. Ochenta por ciento del refuerzo pero un veinte de sus compañeros.

Lo que siguió fue igual o peor. Un equipo sin alma y sin rumbo futbolístico. Meza y Farías por derecha, o Benedetti y Castro por izquierda no aportaron nada. No tuvieron una sola idea y lo peor de todo: remató una sola vez al arco, en tiempo cumplido y desde afuera del área al cuerpo de Tagliamonte. Los jugadores no se dieron un pase, no se encontraron ni se buscaron. Fue una imagen difícil de sostener.

El equipo mostró desatenciones en defensa pero lo más alarmante demasiada displicencia en la mitad de cancha, sin marca ni cambio de ritmo, sin variantes y sin rebeldía. Cuesta encontrar algo positivo en esos primeros 45 minutos, al trote y con pocas ganas de buscar torcer el rumbo de un partido torcido. Nada podrá dudas el DT que puso a la mayoría de los jugadores que él mismo eligió, como Alexis Castro, Facundo Farías, Ezequiel Piovi y Eric Meza.

Lo que llamó la atención fue que para jugar el segundo tiempo Eduardo Domínguez no realizó ningún variante y dejó en cancha a Farías, empecinado en jugar él solo y caminando la cornisa por la amarilla recibida de arranque. ¿Qué esperó el DT para mover el banco al ver tanta falta de respuestas de sus jugadores? ¿O lo hizo para que quedara más en evidencia? Ninguna de las dos opciones habla bien del técnico ni de los jugadores.

Recién pasados los 10 minutos mandó a la cancha a Arzamendia, Cetré y Medina, para sacar a tres puntos muy bajos del equipo: Benedetti, Castro y Farías. Vaya a saber por qué esperó tanto y encima dejó que los hinchas Tatengues insulten a los exColón. Hasta tacto le faltó en eso.

Lo real es que de a poco el equipo mejoró. Al menos tuvo el control de la pelota y jugó un poco más cerca del arco rival. Sin ser una cosa de locos tuvo alguna situación como para empatar, como el cabezazo de Carrillo tras centro de Cetré.

El final del partido con doble “9”, con Carrillo y Alario. Pero de poco sirve tener dos jugadores dentro del área si la pelota tarda tanto en llegar y se lateraliza de un lado a otro con poco cambio de ritmo. Peor aún: centros pasados y lo más lejos posible de alguna cabeza.

No tuvo argumentos, ideas ni rebeldía Estudiantes para dar vuelta la historia. Ni siquiera para empatarle a un rival flojísimo, que sumará pocos puntos en el torneo y que se encontró con el regalo de los once jugadores con camisetas negras.

Estudiantes desde hace muchos meses que se viene destruyendo futbolísticamente, con errores del entrenador, con errores de la secretaría técnica a la hora de buscar refuerzos y con errores de la conducción para instalar empresarios que manejen el fútbol. Todo mal para un final cantado.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2025-7-15-1-33-1-estudiantes-una-caida-y-su-peor-imagen-en-santa-fe-deportes