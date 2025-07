Estudiantes confirmó su remontada con un triunfazo en Avellaneda

VIDEO.- A pura efectividad y corazón, el Pincha venció a Racing por 1 a 0 en el Cilindro, donde jugó con uno menos varios minutos del complemento. Guido Carrillo marcó el gol de la victoria. Segundo éxito consecutivo en el Torneo Clausura.

En el Cilindro de Avellaneda, Estudiantes derrotó 1-0 a Racing y se acomodó en el Grupo A del Torneo Clausura. El Pincha jugó gran parte del segundo tiempo con uno menos, pero se quedó con tres puntos de oro gracias al gol de Guido Carrillo. Y además, volvió a ganar después de 7 partidos como visitante en el campeonato.

Un primer tiempo que fue más disputado que jugado, donde Estudiantes mostró mayor solidez defensiva pero sin demasiadas ideas a la hora de generar juego.

Más allá que Racing buscó desequilibrio por las bandas, el Pincha no sufrió ya que no dejó espacios y siempre estuvo atento en la marca. Sin embargo, cuando recuperó la pelota, no encontró circuitos de juego más allá de la movilidad de Castro y también de la de Medina. Ascacibar fue la voz de mando en el medio, pero no estuvo fino en los pases.

El primer intento fue del local, con un remate desviado de Martiarena. Después, todo fue muy forzado y luchado. El Pincha no aprovechó la velocidad de Cetré, que fue el que le dio desequilibrio al ataque. Palacios no estuvo preciso y Carrillo tuvo un duro duelo con los centrales.

Si bien Racing tuvo más tiempo la pelota, estuvo muy errático. En primer lugar, por la falta de ideas y después por el orden defensivo que tuvo Estudiantes. En una pelota parada, la Academia tuvo un tiro de Di Cesare, pero González Pirez interceptó el remate con su cuerpo y después la jugada se diluyó por una falta sobre Cetré.

Pasados los 25 minutos, el encuentro empezó a subir la temperatura con empujes y muchas faltas, que cortaron el juego. Las pelotas paradas empezaron a ser un arma importante, dentro de un juego cerrado y chato.

Las protestas crecieron sobre el árbitro Sebastián Martínez, ante cada falta cobrada. Estudiantes reclamó una roja a García Basso, donde los jugadores se abalanzaron sobre el juez pidiendo roja por último recurso. Pero todo quedó en una amarilla.

Si bien el Pincha estuvo más cómodo y llevó el duelo a un territorio más físico, no supo qué hacer a la hora de atacar. Mostró muchas imprecisiones cuando recuperó la pelota y erró en varios pasajes pases fáciles. Más allá de un intento de Cetré y otro de Arzamendia, no inquietó el arco de Cambeses. Pero después tampoco sufrió, ante un Racing que se mostró impotente y que tuvo un cabezazo débil de Degregorio, como una aproximación en el cierre del encuentro. Después, el cierre del primer tiempo terminó en más protestas hacia el árbitro, que resumieron lo que fue el desarrollo del partido.

En el complemento, Estudiantes de adelantó más allá de sus imprecisiones. Palacios empezó a entrar más en juego y Cetré, siempre encontró espacios para lastimar por la izquierda del ataque. El Pincha fue un equipo paciente y a los 10 minutos, encontró la apertura del marcador: tras un regalo de Di Césare, Cetré envió un filoso centro al área para Carrillo, que luego de anticipar a García Basso, controló con jerarquía y definió el 1-0 con un buen derechazo. Más allá de los problemas en tabique y pese a que jugó sin máscara, el olfato del goleador estuvo intacto para generar el desahogo de sus compañeros. Sin embargo, minutos más tarde, tuvo que dejar la cancha por una molestia por lo que fue reemplazado por Farías.

Con la ventaja, el Pincha manejó los tiempos y no se apuró, ante un Racing que se contagió del nerviosismo de su gente. Sin embargo, a los 22 minutos, se quedó con 10 de manera increíble. Alexis Castro fue con una plancha contra Juan Nardoni, que se quedó tendido en el suelo. Más allá que Sebastián Martínez le mostró amarilla en primera instancia, desde el VAR lo llamaron a revisar la jugada. Y luego de verlo en pantalla, cambió su decisión y expulsó al volante del Pincha, tras anunciarlo a todo el estadio en el estreno de la comunicación arbitral al público.

Domínguez apostó al ingreso de Benedetti en lugar de Cetré, para poner una línea de cinco y aguantar el resultado. Racing se le vino con más empuje que juego, donde tuvo un cabezazo de Maravilla Martínez y un intento de Torres, en un puñado de minutos. Estudiantes resignó el ataque y con concentración, se acopló y siguió aguantando los ataques de Racing. Gómez casi convierte en contra luego de un tiro de Torres que se desvió en él, pero Muslera respondió de gran manera.

Racing lo buscó y Estudiantes lo aguantó, con mucha entrega. Pese a los embates del local, no sufrió demasiado y hasta tuvo algunos espacios para atacar, en algunas contras. González Pirez y Rodríguez sacaron todo por arriba, mientras que Benedetti y Gómez bancaron por las bandas.

Los minutos corrieron, Racing entró en desesperación y Estudiantes se fue sintiendo cómodo. Hasta tuvo un intento del ingresado Amondarain, que fue peligroso. Se agrupó bien y manejó los tiempos, para llevarse una victoria de oro en un reductor que siempre le es difícil. Para volver a creer en sí mismo, quedándose con una victoria en la que fue efectivo y en la que recuperó la solidez. De esta forma, se acomodó en la Zona A del campeonato y volvió a ganar de visitante en el campeonato tras siete encuentros. Además acumuló su tercera victoria consecutiva ante la Academia.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2025-7-27-2-13-29-estudiantes-se-llevo-un-triunfazo-a-pura-efectividad-y-corazon-deportes