Alejandro Orfila: "Se nos escapó por esos seis o siete minutos del segundo tiempo"

AUDIO. En conferencia de prensa, el director técnico de Gimnasia lamentó el pasaje del partido en el cual Lanús logró la contundencia para dar vuelta el resultado en el Bosque. “Pese a la derrota, no nos desviamos del objetivo que tenemos desde el primer día”, expresó.

Alejandro Orfila se mostró “con muchísima bronca” por la derrota y lamentó que el partido se les haya escapado de las manos por “seis o siete minutos en los cuales Lanús logró la contundencia para dar vuelta el resultado.

El técnico uruguayo analizó que “hubo muchos momentos en los cuales salió lo que pretendíamos. Gimnasia jugó buena manera y creo que cambió el trámite del partido en esos seis o siete minutos en el segundo tiempo, cuando ellos lograron la contundencia que no podían tener”.

“Nosotros teníamos el partido controlado y no pasábamos ningún momento de zozobra y en ese tramo, por equivocaciones nuestras, se nos fue el partido de las manos”, dijo Orfila, quien agregó que “el equipo siguió yendo para adelante y nos encontramos también con la actuación del arquero que ha sido determinante en el partido”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: