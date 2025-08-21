Eduardo Domínguez: "Pudimos haberlo hecho mejor, pero esto es la Copa Libertadores, se dan partidos muy cerrados"

VIDEO.- El DT de Estudiantes fue autocrítico con el rendimiento de su equipo ante Cerro Porteño. "Jugamos apresurados, por momentos se hizo pastoso, pero estuvimos lúcidos”, afirmó en conferencia de prensa.

Luego de la clasificación de Estudiantes a los cuartos de final de Copa Libertadores, el entrenador Eduardo Domínguez brindó la habitual conferencia de prensa, donde analizó el empate sin goles ante Cerro Porteño.

En este sentido, el entrenador reconoció que el equipo tuvo momentos en los cuales no se desempeño de la mejor forma: “Lo jugamos de forma muy apresurada, se hizo pastoso por momentos y perdimos la pelota. Tampoco fuimos certeros en algunos remates”.

Siguiendo esta línea agregó: “Lo podríamos haber hecho mejor, pero es Copa Libertadores. Estamos muy contentos por la clasificación”.

A pesar de esto, el DT sostuvo que en la serie su equipo fue superior al rival: “Fuimos más decisivos en los pequeños detalles, los cuales pudimos aprovechar en los 180 minutos, es por eso que somos los justos ganadores. Estuvimos bien en defensa y manejamos correctamente la pelota en su Estadio, y en casa hicimos nuestro trabajo”, además sumó: “Creemos que tenemos más jerarquía que el rival y eso lo aprovechamos”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: